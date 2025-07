डिलीवरी बॉय बनकर फ्लैट में घुसा, युवती से किया रेप, फिर सेल्फी लेकर लिखा 'I will come again'

पुणे के कोंढवा इलाके की एक पॉश सोसायटी में 22 वर्षीय युवती के साथ डिलीवरी बॉय बनकर आए शख्स ने दुष्कर्म किया. आरोपी ने खुद को कूरियर डिलीवरी वाला बताया और दस्तखत के बहाने फ्लैट में घुसा. फिर युवती को बेहोश करने वाला स्प्रे किया और दुष्कर्म किया. आरोपी ने पीड़िता के फोन पर सेल्फी ली और धमकी भरा संदेश भी छोड़ा.

