छात्रा का चेन खींचा, दूसरे दिन फिर पहुंचा... अब पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में दौड़ाकर पकड़ लिया, Video

महाराष्ट्र में अंबरनाथ रेलवे स्टेशन पर हुआ एक वाकया किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था. यहां चेन स्नैचिंग को अंजाम देने आए एक शातिर चोर को जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने फिल्मी स्टाइल में पकड़ लिया. यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसका फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जानकारी के मुताबिक, अंबरनाथ रेलवे स्टेशन क्षेत्र में मुकेश कोली के आरोपी एक कॉलेज छात्रा की चेन छीन ली थी. यह घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया था. इस घटना के बाद छात्रा ने तत्काल जीआरपी से पूरे मामले की शिकायत की थी. हैरान करने वाली बात यह रही कि अगले ही दिन मुकेश दोबारा उसी जगह चोरी करने पहुंच गया.

यहां देखें Video

लेकिन इस बार पुलिस पहले से सतर्क थी. जीआरपी और आरपीएफ ने पहले से जाल बिछा रखा था. जैसे ही आरोपी फिर से वारदात को अंजाम देने की कोशिश में जुटा, उसे शक हुआ कि आसपास पुलिस मौजूद है. उसने वहां से भागने की कोशिश की और रेलवे ट्रैक की ओर दौड़ पड़ा. ट्रेन के सामने आते-आते पुलिस ने उसका पीछा कर उसे फिल्मी अंदाज में दबोच लिया.

यह भी पढ़ें: गाजियाबाद में एनकाउंटर... चेन स्नैचिंग करने वाला बदमाश गिरफ्तार, गोली लगने पर बोला- मुझे माफ कर दो बाबूजी, गलती हो गई

Advertisement

पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी मुकेश को पैसों की जरूरत थी, जिसकी वजह से उसने चेन स्नैचिंग करना शुरू कर दिया. चेन छीनकर भागना और उसके बाद पुलिस की गिरफ्त- दोनों घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई हैं. इस गिरफ्तारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. लोग पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं. जीआरपी और आरपीएफ की इस कार्रवाई से यात्रियों को राहत मिली है. पुलिस आरोपी से पूरे मामले को लेकर पूछताछ में जुटी है.

---- समाप्त ----