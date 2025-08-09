राहुल की डिनर पार्टी में उद्धव की सीट पर सियासत... फडणवीस ने कसा तंज, राउत-आदित्य ने किया पलटवार

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की दिल्ली में डिनर पार्टी चर्चा में है. इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे की सीटिंग पॉजिशन को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में गरमागरमी बढ़ गई है. बीजेपी और उद्धव ठाकरे गुट (UBT शिवसेना) के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है.

बीजेपी ने इस बयान के साथ डिनर पार्टी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जिसमें उद्धव ठाकरे पीछे की पंक्ति में नजर आ रहे हैं. महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, उद्धव ठाकरे हमेशा हमारे साथ अग्रिम पंक्ति में रहे हैं. लेकिन अब हमें एहसास हुआ है कि उन्हें वहां कैसा सम्मान और आदर मिलता है.

'बीजेपी वाले फालतू लोग हैं'

यूबीटी शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पलटवार किया और कहा- पहले हम लोग आगे बैठे थे लेकिन टीवी स्क्रीन से आंखों में चुभ रहा था, इसलिए पीछे चले गए. बीजेपी वाले फालतू लोग हैं. उद्धव जी की बाकी तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे और उनके परिवार को अपना घर दिखाया. लेकिन बीजेपी अटकी हुई है कि कौन कहां बैठा है. उस वक्त बीजेपी के वोट चोरी के खिलाफ प्रेजेंटेशन चल रहा था.

'बीजेपी बेवजह विवाद कर रही है'

समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आज़मी ने कहा- बीजेपी को क्या लेना-देना है कि उद्धव का सम्मान हो रहा है या अपमान. उद्धव खुद समझ लेंगे. बीजेपी ऐसी बातें करके इंडिया ब्लॉक में लड़ाई लगाना चाहती है, लेकिन हम लोग एकजुट हैं. ऐसी छोटी बातों से कोई दिक्कत नहीं होगी.

