बंगले में डकैती की हो रही थी साजिश... भनक मिली तो पुलिस ने 11 आरोपियों को कर लिया अरेस्ट

महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस ने एक बड़ी डकैती की साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया. पुलिस ने बताया कि एक बंगले को लूटने की साजिश थी, इस मामले की सूचना मिलते ही 11 आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया. इनके कब्जे से रिवॉल्वर, चाकू, हथौड़ा और चॉपर जैसी सामग्री जब्त की गई.

साजिश रच रहे आरोपियों को किया अरेस्ट. (Photo: Representational)
महाराष्ट्र के पालघर जिले में पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर एक बड़ी डकैती की कोशिश को नाकाम कर दिया. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों में कई का लंबा और गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड है.

एजेंसी के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि लगभग 10 लोग वसई के एवरशाइन सिटी में राम रहीम नगर स्थित एक बंगले को लूटने के लिए फेब्रिकेशन शॉप के पास इकट्ठा होने वाले हैं. इस सूचना के बाद क्राइम ब्रांच सेल-2 वसई और वालिव, माणिकपुर और अचोले थानों की टीमों ने जाल बिछाया और मौके पर छापेमारी कर संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार किए गए कई आरोपी पहले अपराधों में लिप्त रह चुके हैं. इनके खिलाफ मुंबई, ठाणे और पालघर जिलों में हत्या के प्रयास, डकैती, लूट, मादक पदार्थ अधिनियम उल्लंघन और हत्या जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देसी रिवॉल्वर, चार जिंदा कारतूस, एक चॉपर, चाकू, कैंची, हथौड़ा और मिर्च पाउडर जब्त किया है. अधिकारियों ने बताया कि यह हथियार और सामग्री अपराध को अंजाम देने के लिए रखी गई थी.

पुलिस ने कहा कि इस कार्रवाई से एक बड़ी डकैती रोकी गई. उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें. पूरे मामले की जांच जारी है. पुलिस यह पता लगाने में लगी है कि क्या गिरफ्तार अपराधी किसी बड़े अपराध नेटवर्क से जुड़े हैं.

