भदोही: महिला का मंगलसूत्र लूटने वाला 25 हजार का इनामी बदमाश अरेस्ट, पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में बीती रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई. बताया जा रहा है कि यह वही बदमाश है जिसने दो माह पहले एक महिला का मंगलसूत्र लूटकर पुलिस को चुनौती दी थी. मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है.

जानकारी के अनुसार, करीब दो माह पहले भदोही कोतवाली क्षेत्र में एक विवाहित महिला दवा लेने ई रिक्शा से जा रही थी. रास्ते में आरोपी किशन ई रिक्शा पर सवार हो गया. थोड़ी दूर जाकर उसने रिक्शा रुकवाया और उतरने के बाद महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गया. तब से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी.

मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली

एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि बदमाश किशन पर 25 हजार का इनाम घोषित था. बीती रात मुखबिर से सूचना मिली कि वह इलाके में बदमाश दिखाई दिया है. पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया. जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो किशन ने फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. फायरिंग में बदमाश किशन गोली लगने से घायल हो गया.

बदमाश किशन के खिलाफ कई मामले दर्ज

घायल बदमाश को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने बताया कि किशन के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. फिलहाल उसके द्वारा की गई अन्य घटनाओं की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी चलाए जाएंगे.

