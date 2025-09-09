scorecardresearch
 

Feedback

भदोही: महिला का मंगलसूत्र लूटने वाला 25 हजार का इनामी बदमाश अरेस्ट, पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली

भदोही में महिला का मंगलसूत्र छीनकर भागा बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया. आरोपी किशन पर 25 हजार का इनाम था और वह फरार चल रहा था. बीती रात पुलिस की चेकिंग के दौरान उसने गोली चलाई. जवाबी फायरिंग में वह घायल हुआ. पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है और अन्य मामलों की जांच कर रही है.

Advertisement
X
गोली लगने के बाद बदमाश अस्पताल में भर्ती (Photo: Screengrab)
गोली लगने के बाद बदमाश अस्पताल में भर्ती (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में बीती रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई. बताया जा रहा है कि यह वही बदमाश है जिसने दो माह पहले एक महिला का मंगलसूत्र लूटकर पुलिस को चुनौती दी थी. मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है.

जानकारी के अनुसार, करीब दो माह पहले भदोही कोतवाली क्षेत्र में एक विवाहित महिला दवा लेने ई रिक्शा से जा रही थी. रास्ते में आरोपी किशन ई रिक्शा पर सवार हो गया. थोड़ी दूर जाकर उसने रिक्शा रुकवाया और उतरने के बाद महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गया. तब से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी.

मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली

सम्बंधित ख़बरें

नंदू गैंग के दो शार्पशूटर्स गिरफ्तार. (Photo: Representational)
मेरठ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, अवैध हथियार कारोबारी जॉनी गिरफ्तार 
सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया 10 लाख का इनाम नक्सली अमित हांसदा . (File Photo: Satyajit/ITG)
झारखंड में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़... 10 लाख का इनामी नक्सली ढेर 
अन्य हमलावर मौके से फरार हो गए.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
दलित की पिटाई का आरोपी सद्दाम हुसैन मुठभेड़ में ढेर, पैर में गोली लगने के बाद हुआ गिरफ्तार 
नोएडा में पुलिस की 25 हजार के इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़. (Photo: Representational )
नोएडा में पुलिस की मुठभेड़... 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार 
police team
पुलिस के साथ मुठभेड़ में पकड़ा गया किडनैपर, 6 साल की मासूम को टॉफी देकर उठा ले गया था 

एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि बदमाश किशन पर 25 हजार का इनाम घोषित था. बीती रात मुखबिर से सूचना मिली कि वह इलाके में बदमाश दिखाई दिया है. पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया. जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो किशन ने फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. फायरिंग में बदमाश किशन गोली लगने से घायल हो गया.

बदमाश किशन के खिलाफ कई मामले दर्ज 

Advertisement

घायल बदमाश को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने बताया कि किशन के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. फिलहाल उसके द्वारा की गई अन्य घटनाओं की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी चलाए जाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Apple Event Live Streaming
    Advertisement