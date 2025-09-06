मुंबई में गणेश चतुर्थी पर धमाके की धमकी देने वाला गिरफ्तार, लश्कर-ए-जिहादी के नाम से किया था मैसेज

मुंबई में गणेश चतुर्थी पर धमाका करने की धमकी देने वाले आरोपी को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर मुंबई पुलिस को सौंप दिया है. आरोपी की पहचान अश्विनी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और पिछले पांच साल से नोएडा के थाना सेक्टर-113 इलाके में रह रहा था.

नोएडा से पकड़ा गया आरोपी अश्विनी

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने व्हाट्सएप पर मुंबई पुलिस को संदेश भेजकर दावा किया था कि लश्कर-ए-जिहादी के 14 आतंकी शहर में प्रवेश कर चुके हैं और 34 गाड़ियों में 400 किलो आरडीएक्स लगाकर बड़ा धमाका करने वाले हैं, जिससे एक करोड़ लोगों की मौत हो सकती है. इस धमकी से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया था.

धमाके की दी थी धमकी

मुंबई पुलिस ने तुरंत नोएडा पुलिस से संपर्क किया. जानकारी मिलते ही सीपी लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर पुलिस और स्वाट टीम ने कार्रवाई कर आरोपी अश्विनी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उसके पास से मोबाइल भी बरामद किया है.

फिलहाल मुंबई पुलिस आरोपी को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है. पुलिस यह जांच कर रही है कि आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है.

