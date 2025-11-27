मुंबई: वोटर लिस्ट से मिले चौंकाने वाले आंकड़े, 1 करोड़ वोटर में 11 लाख डुप्लीकेट एंट्री, टल सकता है निकाय चुनाव

महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (SEC) के आंकड़ों के मुताबिक, मुंबई के 1.03 करोड़ मतदाताओं में से करीब 10.64 फीसदी यानी 11 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट हैं. SEC ने आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा को 27 नवंबर से बढ़ाकर 3 दिसंबर कर दिया है. आयोग के एक बयान के मुताबिक, अंतिम मतदाता सूची 10 दिसंबर को पब्लिश की जाएगी. 4.33 लाख मतदाता एक से ज्यादा बार दर्ज हैं, जिसमें एक मतदाता का नाम 103 बार तक दर्ज होने की पुष्टि हुई है. अधिकारियों ने बताया कि प्रिंटिंग त्रुटियां, मतदाताओं का स्थान परिवर्तन और मृत लोगों के नाम न हटाना इस डुप्लीकेशन की वजह है.

डेटा से पता चलता है कि सबसे ज्यादा डुप्लीकेट वोटर वाले ज्यादातर वार्डों का प्रतिनिधित्व पहले विपक्षी पार्टियों के नगर सेवकों ने किया था.

शिवसेना (यूबीटी) और राकांपा (SP) के विपक्षी नेताओं ने वोटर लिस्ट के चल रहे संशोधन में अनियमितताओं का आरोप लगाया है. बूथ लेवल के कार्यकर्ता अब यह सुनिश्चित करने के लिए फील्ड विजिट करेंगे कि हर वोटर केवल एक बार ही लिस्ट हो.

वोटर लिस्ट में धांधली और आदित्य ठाकरे का आरोप

शिवसेना (यूबीटी) विधायक आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि वोटर लिस्ट में लाखों की तादाद में नाम दुहराए गए हैं, धोखाधड़ी वाले घरेलू एंट्री हैं और वोटर कार्ड में बुनियादी विवरण की कमी है. उन्होंने चेतावनी दी है कि सुझाव और आपत्ति अवधि को बढ़ाने से इनकार करने पर चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह पैदा होगा. यह विवाद तब सामने आया है, जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मुंबई नागरिक चुनाव 31 जनवरी, 2026 तक पूरे होने हैं.

चुनाव टलने के संकेत...

SEC के एक अधिकारी ने संकेत दिया कि मुंबई के नागरिक चुनावों में थोड़ी देरी हो सकती है. उन्होंने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) द्वारा सुधार की गति के आधार पर, चुनाव या तो जनवरी के अंत तक आयोजित हो सकते हैं या SEC फरवरी के पहले हफ्ते तक का विस्तार मांग सकता है. यह 4.33 लाख मतदाताओं का कई बार रजिस्टर्ड होना ही कुल डुप्लीकेट एंट्री को 11,01,505 तक पहुंचा देता है.

डुप्लीकेट वोटर्स वाले प्रमुख वार्ड

SEC डेटा से पता चलता है कि सबसे ज्यादा डुप्लीकेट मतदाता वाले पांच में से चार वार्डों का प्रतिनिधित्व पहले शिव सेना (यूबीटी) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (SP) जैसे विपक्षी पार्टियों के नगर सेवकों ने किया था. इनमें से दो वार्ड शिवसेना (यूबीटी) विधायक आदित्य ठाकरे द्वारा प्रतिनिधित्व वाली वर्ली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं. पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर द्वारा प्रतिनिधित्व वाले वर्ली के वार्ड संख्या 199 में 8,207 डुप्लीकेट मतदाता हैं, जो सबसे ज्यादा है.

नागरिक अधिकारियों ने कहा कि डुप्लीकेट नामों को हटाने का अभियान चल रहा है. एक सीनियर बीएमसी अधिकारी ने कहा कि 11 लाख का आंकड़ा केवल दुहराई गई एंट्री की संख्या को दर्शाता है, न कि व्यक्तियों की संख्या को. सभी 25 सहायक नगर आयुक्तों को सुधार अभ्यास के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो 27 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा.

