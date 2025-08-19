scorecardresearch
 

मुंबई में सरकारी दावे फेल, सड़कों पर जलसैलाब... बारिश ने खोला BMC की नाकामी का सच

मुंबई में हुए तीन दिनों की बारिश ने शहर की सड़कों जलमग्न कर दिया है. बारिश की वजह से लोकल ट्रेन से हवाई यात्रा तक प्रभावित हुई है. लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को अलग-अलग क्षेत्रों में तैनात किए गए हैं.

बारिश से मुंबई में मचा हाहाकार (File Photo: PTI)
बारिश से मुंबई में मचा हाहाकार (File Photo: PTI)

हर साल मॉनसून मुंबई वालों के लिए राहत की जगह आफत लेकर आता है. कुछ ही दिन की बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो जाता है. लोकल ट्रेनें ठप्प हो जाती हैं, हवाई यात्राएं प्रभावित होती हैं, स्कूल-कॉलेज बंद हो जाते हैं और सड़कें पानी से भर जाती हैं. इस साल भी वसई के मधुबन स्मार्ट सिटी इलाके में इतनी बारिश हुई कि सड़कें और पार्किंग पूरी तरह पानी में डूब गईं. लोग घरों में फंसे रहे और संपर्क टूट गया. पानी की ऊंचाई 5 से साढ़े 5 फीट तक थी. वसई की मीठागर बस्ती में करीब 200-400 लोग पानी में फंस गए. उन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ को बुलाया गया.

मुंबई के अन्य इलाकों की स्थिति भी बेहतर नहीं थी. सायन के सबवे में पानी भर गया, अंडरपास कमर से ऊपर पानी में डूबे, स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए और दफ्तरों में पहुंचना मुश्किल हो गया. कई कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश देना पड़ा.

अंधेरी, माटुंगा, दहिसर, विक्रोली ब्रिज और मुंबई-सेंट्रल जैसे इलाके भी जलमग्न हुए। हाईवे पर भी गाड़ियां पानी में फंसी नजर आईं. ठाणे में नारिवली और उत्तरशिव गांव के आसपास सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गईं. मुंबई की नाकामी हर साल दोहराई जा रही है, जबकि BMC का बजट कई राज्यों से ज्यादा है.

मुंबई के चेंबूर-भक्ति पार्क एरिया में मोनोरेल तकनीकी खराबी और बारिश की वजह से फंस गई थी. अंदर फंसे यात्रियों को दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेल से निकाला गया है. 

मोनोरेल की इलेक्ट्रिसिटी बंद होने के कारण एयर कंडीशनिंग और लाइट काम नहीं कर रही थी. यात्रियों को सफोकेशन और असुविधा महसूस हो रही थी. फायर ब्रिगेड और NDRF की तीन क्रेन लगाई गई और यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया. 

बारिश-तकनीकी खराबी से फंसी मोनो रेल (Photo: PTI)

बारिश और लोकल रेल ट्रैफिक के ठप्प होने की वजह से यात्री मोनो रेल का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हुए थे, जबकि यह रूट सामान्य रूप से कम ही उपयोग में आता है.

अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों को निकालने के दौरान कोई जोखिम नहीं लिया गया. जिन यात्रियों को थोड़ी तकलीफ हुई, उन्हें नजदीकी अस्पताल में भेजा गया.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र में भारी बारिश से तबाही जैसे हालात, नांदेड़ में 8 मौतें, मुंबई में जनजीवन अस्त-व्यस्त

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मॉनसून का कहर

देश के अन्य हिस्सों में भी मॉनसून तबाही लेकर आया है. हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए. कुल्लू में बादल फटने और भूस्खलन से मकान, दुकानें, सड़कें और पुल बह गए.

दोहरा नाला इलाके में भारी बारिश ने एक घर पूरी तरह ढहा दिया, वहीं तीन फिश फार्म भी तबाह हो गए. हजारों मछलियां मर गईं. जिला प्रशासन ने अब तक करीब 209 करोड़ रुपये का नुकसान आंका है.

कुल्लू में पहले भी पिछले हफ्ते बादल फटे थे. लोग अभी भी उबर नहीं पाए थे कि नई तबाही आ गई.

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मोरी ब्लॉक में उफनती नदियों के कारण सड़कें बह गईं. चारों गांवों को जोड़ने वाले रास्ते बंद हो गए. ग्रामीणों को पैदल 28 किलोमीटर का खतरनाक सफर तय करना पड़ रहा है. बुजुर्ग और महिलाएं, जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित हैं.

स्थानीय प्रशासन ने जेसीबी मशीन की मदद से लोगों को नदी पार कराया, लेकिन मॉनसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है.

---- समाप्त ----
