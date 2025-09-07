scorecardresearch
 

मुंबई: गणपति विसर्जन के दौरान हादसा, बिजली के तार की चपेट में आने से एक की मौत, 5 घायल

मुंबई के साकीनाका इलाके में एक हादसा हो गया. यहां गणपति विसर्जन के दौरान बिजली के तार की चपेट में कुछ भक्त आ गए. जिससे एक की मौत हो गई. जबकि 5 घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

गणपति विसर्जन के दौरान बिजली की चपेट में आने से एक की मौत. (Photo: Screengrab)
मुंबई के साकीनाका इलाके में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. यहां बिजली के तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के मुताबिक साकीनाका खैरानी रोड स्थित एसजे स्टूडियो के पास टाटा पावर की हाई-टेंशन तार है. गणपति विसर्जन के दौरान जब भक्त नाचते-गाते जा रहे थे, तभी वो बिजली के तार की चपेट में आ गए. जिससे एक भक्त की मौत हो गई. जबकि 5 अन्य घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बिजली के तार की चपेट में आने से मरने वाले भक्त की पहचान विनू के रूप में हुई है. जबकि  घायलों की पहचान 18 वर्षीय तुषार गुप्ता, 44 वर्षीय धर्मराज गुप्ता, 12 वर्षीय आरुष गुप्ता, 10 वर्षीय शंभू कामी और 14 वर्षीय करण कानोजिया के रूप में हुई है.

पुलिस ने बताया कि साकीनाका इलाके में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. जहां बिजली के तार की चपेट में आने से गणपति विसर्जन के लिए जा रहे एक भक्त की मौत हो गई. जबकि 5 अन्य घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. 

