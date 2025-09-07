scorecardresearch
 

Feedback

रायसेन में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा, नाले में डूबने से दो भाइयों की हुई मौत

मध्य प्रदेश के रायसेन में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. घाटखेड़ा गांव में दो भाई डूब गए जिससे उनकी मौत हो गई. पांच लोग विसर्जन के लिए गए थे, तभी फिसलकर दो नाबालिग गहरे पानी में समा गए. एक को निकालकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. इस घटना से गांव में मातम पसरा है और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

Advertisement
X
गहरे पानी में समा गए दो भाई (Photo: Representational )
गहरे पानी में समा गए दो भाई (Photo: Representational )

मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के घाटखेड़ा गांव में गणेश विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा सामने आया है. शनिवार रात करीब 8 बजे गणेशोत्सव की समाप्ति पर घर से गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए निकले पांच युवकों में से दो की डूबने से मौत हो गई.

प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा

जानकारी के अनुसार, उमरावगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस गांव में एक ही परिवार के पांच युवक विसर्जन के लिए नजदीकी नाले में गए थे. सभी किशोर प्रतिमा विसर्जन के बाद एक पत्थर पर खड़े होकर पानी देख रहे थे, तभी नीचे की मिट्टी धंस गई और वो पानी में गिर पड़े. इस हादसे में 16 साल के अनुज साहू और 17 साल के नितिन साहू गहरे पानी में बह गए.

सम्बंधित ख़बरें

मंदिर गेट पर गाय की कटी पूंछ मिलने पर बवाल 
उज्जैन में पुल से नदी में जा गिरी कार. (Photo: Screengrab)
उज्जैन में शिप्रा नदी में गिरी कार... थाना प्रभारी का शव मिला, लेडी कॉन्स्टेबल और SI की तलाश जारी 
Ujjain: Car falls into Shipra, are the occupants safe?
उज्जैन में उफनती शिप्रा नदी में पुल से गिरी कार, सवारों की जारी तलाश  
पुलिस ने FIR दर्ज कर शुरू की जांच (Photo: Screengrab)
MP: मंदिर गेट पर मिली गाय की कटी पूंछ, बजरंग दल के लोगों ने किया बवाल 
मुंह बांधकर आए थे बदमाश- (Photo: Screengrab)
MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर पर डकैती की कोशिश, 5 नकाबपोश बदमाश आवास में घुसे- VIDEO 

दो भाइयों की डूबने से मौत

गांववालों ने तुरंत शोर सुनकर बचाव कार्य शुरू किया. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद अनुज का शव बरामद हुआ. वहीं नितिन को निकालकर सीपीआर (CPR) दिया गया और तत्काल भोपाल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस के मुताबिक, अन्य तीन लोग किसी तरह तैरकर सुरक्षित बाहर आ गए. हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया. 

Advertisement

उमरावगंज थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि घटना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

उन्होंने कहा कि यह एक दुखद हादसा है और परिजनों को ढांढस बंधाया गया है. गांववालों ने कहा कि हर साल यहां विसर्जन के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन पानी की गहराई का अंदाजा नहीं होने की वजह से यह हादसा हो गया. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement