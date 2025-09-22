मुंबई कोस्टल रोड पर बैरिकेड से टकराई लैंबोर्गिनी, हादसे का वीडियो वायरल

मुंबई में रविवार सुबह करीब 9:30 बजे कोस्टल रोड के दक्षिणी मार्ग पर एक तेज रफ्तार लैंबोर्गिनी कार हादसे का शिकार हो गई. हादसा तब हुआ जब बारिश की वजह से सड़क फिसलन भरी थी. वर्ली पुलिस के मुताबिक, नेपियन सी रोड के रहने वाले 52 वर्षीय आतिश शाह कोलाबा की ओर जा रहे थे. इसी दौरान उनकी कार अचानक फिसल गई और सड़क के बैरिकेड से जा टकराई.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि लैंबोर्गिनी के अगले हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा. गनीमत यह रही कि कार चला रहे आतिश शाह को कोई चोट नहीं आई और वे पूरी तरह सुरक्षित हैं.

घटना का वीडियो वायरल...

इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उद्योगपति और कार प्रेमी गौतम सिंघानिया ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसके बाद से यह चर्चा का विषय बना हुआ है.

