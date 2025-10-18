scorecardresearch
 

तीन पुरुष, एक महिला और मुंबई का फ्लैट... 80 लाख के लिए किडनैपिंग की ये कहानी कर देगी हैरान

मुंबई में सनसनीखेज कहानी सामने आई है. यहां एक बिज़नेसमैन को 80 लाख के लिए किडनैप कर लिया गया. दरअसल, ये कहानी एक पुराने गोल्ड डील से जुड़ी है. इसे अंजाम देने में तीन पुरुष और एक महिला शामिल थी. इन सभी ने मिलकर बिजनेसमैन को किडनैप किया, फिर एक फ्लैट में ले जाकर मारपीट की और उससे करीब 80 लाख रुपये ले लिए.

तीन पुरुषों व महिला ने मिलकर किया अपहरण. (Photo: AI-generated)
ये कहानी मुंबई की है. यहां तीन पुरुष और एक महिला ने मिलकर कार से एक बिजनेसमैन को किडनैप किया. फिर उसे एक फ्लैट में ले जाकर बंधकर बनाकर पीटा. इसी के साथ करीब 80 लाख रुपये वसूल लिए. कहानी की शुरुआत होती है 14 अक्टूबर की शाम से. जगह- लोकमान्य तिलक मार्ग के ओल्ड हनुमान गली, दक्षिण मुंबई. रोज की तरह एक बिज़नेसमैन अपनी बिल्डिंग के नीचे खड़ा था.

एजेंसी के अनुसार, बिजनेसमैन के सामने अचानक एक कार आकर रुकती है. कार से तीन पुरुष और एक महिला उतरते हैं. इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, चारों उसे जबरदस्ती कार में धकेल देते हैं. कार तेज रफ़्तार से चल पड़ती हैज दिशा, सेंट्रल मुंबई का परेल इलाका. उस शख्स के लिए यह कुछ मिनटों का सफर एक डरावने सपने की शुरुआत थी.

परेल के एक फ्लैट में पहुंचकर चारों ने उस पर हमला किया. पीट-पीटकर उससे पूछताछ की गई- पुराने गोल्ड डील को लेकर. दरअसल, ये सब एक पुराने सोने के सौदे को लेकर झगड़ा था, जिसका बदला किडनैपिंग व मारपीट कर लिया जा रहा था.

घंटों तक उसे उस फ्लैट में बंधक बनाकर रखा गया. उसकी जेब, मोबाइल और यहां तक कि UPI तक खंगाल डाले गए. आरोपियों ने उससे 591 ग्राम सोना, जिसकी कीमत करीब 76.23 लाख थी, छीन लिया. इसके अलावा 2.99 लाख का चेक और 15,000 का UPI ट्रांसफर भी करवा लिया.

सोना और नकदी हाथ लगने के बाद आरोपियों ने उसे छोड़ दिया. इसके बाद बिज़नेसमैन ने सीधे जाकर एल.टी. मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई. जांच शुरू हुई और पुलिस ने जल्द मामले की गुत्थी सुलझा ली. गिरफ्तार आरोपियों में 35 वर्षीय तारक मइती और 34 वर्षीय रघुनाथ मइती शामिल हैं. ये दोनों नवी मुंबई के ज्वेलर्स हैं. इनके अलावा 45 वर्षीय दीपक महाडिक सिवरी में रहने वाला एक डॉग ट्रेनर है.

वहीं 35 साल की अलका महाडिक दीपक की पत्नी है. इनके साथ ही 30 वर्षीय राहुल दिवे और 28 वर्षीय सुनील गोरई भी शामिल हैं. सुनने में भले ही यह किसी फिल्मी गैंग की कहानी लगे, लेकिन हकीकत में यह पूरा ऑपरेशन सोने के लालच और पुराने मामले को लेकर हुआ था. सभी आरोपियों को 18 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है. सोने समेत अन्य सामान भी बरामद कर लिया गया है.

---- समाप्त ----
