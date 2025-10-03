scorecardresearch
 

सुनसान में दिखी महिला, बैक गियर लगाया और उठा ले गया ट्रक वाला... किडनैपिंग का डरा देने वाला VIDEO

ओडिशा के भद्रक जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-16 पर देर रात एक ट्रक चालक ने महिला का अपहरण कर लिया. बारिश से बचने दुकान के पास खड़ी महिला को आरोपी जबरन ट्रक में खींच ले गया. घटना सीसीटीवी में कैद होकर वायरल हुई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

महिला की किडनैपिंग का भयानक वीडियो वायरल (Photo: ITG)
महिला की किडनैपिंग का भयानक वीडियो वायरल (Photo: ITG)

ओडिशा के भद्रक जिले में गुरुवार देर रात चरम्पा चौकी अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के पास एक महिला के अपहरण का मामला सामने आया है.यहां सड़क किनारे से एक ट्रक चालक ने कथित तौर पर एक महिला किडनैप कर लिया. किडनैपिंग की ये यह भयावह घटना पास के एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इसका फुटेज वायरल हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों में भय और गुस्सा फैल गया है.

जानकारी के अनुसार, महिला भारी बारिश से बचने के लिए सड़क किनारे एक दुकान की छत के नीचे छिप गई थी. सुनसान सड़क का फायदा उठाकर, ट्रक चालक ने अपना वाहन रोका, महिला के पास पहुंचा और उसे जबरन ट्रक में खींचकर मौके से फरार हो गया.

महिला द्वारा मदद के लिए चिल्लाने के बावजूद, कोई भी हस्तक्षेप करने के लिए आसपास नहीं था. पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर कैद हो गई, जिसमें ट्रक को रुकते, चालक को बाहर निकलते और महिला का अपहरण करते हुए साफ देखा जा सकता है.

घटना के बाद, भद्रक टाउन पुलिस ने मामला दर्ज किया और ट्रक और आरोपी की तलाश के लिए बड़े पैमाने परअभियान शुरू कर दिया है. भद्रक और आसपास के जिलों में चेकपॉइंट स्थापित किए गए हैं और तलाशी अभियान जारी है. पुलिस ने कहा कि वे पीड़िता को बचाने और अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं.

