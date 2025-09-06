मुंबई को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला दबोचा गया, नोएडा पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. नोएडा पुलिस ने एक ऐसे शख्स को धर दबोचा है जिसने मुंबई को बम से उड़ाने की धमकी दी थी. आरोपी को मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया और अब आगे की विस्तृत जाच की जाएगी. नगर पुलिस अधीक्षक (CP) लक्ष्मी सिंह को जब इस खतरे की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत कई टीमें गठित कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी. धमकी के 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को पकड़ लिया गया है.

नोएडा के थाना सेक्टर 113 इलाके में रहने वाले आरोपी अश्वनी को स्वाट टीम ने कड़ी छानबीन और सघन कार्रवाई के बाद गिरफ्तार किया. आरोपी ने व्हाट्सएप के माध्यम से मुंबई पुलिस को संदेश भेजा था कि लश्कर-ए-जिहाद के 14 आतंकी मुंबई शहर में आ चुके हैं और वे 400 किलो RDX विस्फोटक 34 गाड़ियों में लगाकर बड़ा ब्लास्ट करने की योजना बना रहे हैं. इस धमकी में यह भी कहा गया था कि इस विस्फोट में करीब एक करोड़ लोगों की मौत हो सकती है.

अश्वनी बिहार का रहने वाला है और पिछले पांच सालों से नोएडा में रह रहा था. पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन समेत अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी बरामद किए हैं, जिससे उस पर पहुंचे और समझौते की पुष्टि होती है.

मुंबई पुलिस को इस धमकी की सूचना मिलने पर उन्होंने तुरंत नोएडा पुलिस से संपर्क किया. तत्परता से काम करते हुए नोएडा पुलिस ने आरोपी की लोकेशन पता लगाया और उसे पकड़ लिया. अब आरोपी को जांच के लिए मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया गया है ताकि वहां पर उसकी कड़ी पूछताछ और विस्तृत जांच की जा सके.

