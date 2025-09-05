scorecardresearch
 

34 गाड़ियों में मानव बम, 14 PAK आतंकी भारत में घुसे... अनंत चतुर्दशी पर मुंबई पुलिस को मिला धमकी भरा मैसेज

मुंबई पुलिस को एक धमकी भरा मैसेज मिला, जिसमें शहर की 34 गाड़ियों में मानव बम लगाए जाने और विस्फोट से मुंबई हिल जाने की धमकी दी गई है. धमकी में भेजने वाले ने खुद को लश्कर-ए-जिहादी सदस्य बताया और संदेश में कहा गया कि चार पाकिस्तानी आतंकी 400 किलो आरडीएक्स लेकर भारत में घुसे हैं.

मुंबई पुलिस ने एहतियातन शहर में सुरक्ष व्यवस्था बढ़ा दी है (Photo: Representational)
मुंबई पुलिस ने एहतियातन शहर में सुरक्ष व्यवस्था बढ़ा दी है (Photo: Representational)

महाराष्ट्र की मुंबई में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर मुंबई पुलिस को एक धमकी भरा मैसेज मिला है. यह मैसेज मुंबई पुलिस की ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक व्हाट्सऐप नंबर पर भेजा गया था. मैसेज में दावा किया गया है कि शहर की 34 गाड़ियों में मानव बम लगाए गए हैं और धमाके के बाद पूरी मुंबई हिल जाएगी. धमकी भेजने वाले ने खुद को "लश्कर-ए-जिहादी" संगठन का सदस्य बताया है.

धमकी में यह भी कहा गया है कि 14 पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुस चुके हैं और वे 400 किलो आरडीएक्स से विस्फोट करने वाले हैं, जिससे लगभग 1 करोड़ लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है. धमकी के इस गंभीर स्वरूप को देखते हुए मुंबई पुलिस ने तुरंत उच्च सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है.

पुलिस ने पूरे शहर में सुरक्षा प्रबंध कड़े कर दिए हैं और संभावित खतरों का सामना करने के लिए विशेष टीमें तैनात कर दी हैं. इस खतरे की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, पुलिस ने धमकी भरे मैसेज के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. सभी एंगल से इसकी सावधानीपूर्वक जांच जारी है.

इस घटना के बाद मुंबईवासियों से अपील की गई है कि वे संदिग्ध वस्तुओं या गतिविधियों के बारे में तुरंत पुलिस को सूचित करें. सुरक्षा एजेंसियां भी सार्वजनिक स्थानों पर सतर्कता बढ़ा रही हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

यह बहुत जरूरी है कि इस तरह की धमकियों को गंभीरता से लिया जाए और समय रहते सुरक्षा इंतजाम किए जाएं ताकि अनंत चतुर्दशी और अन्य त्योहार शांति पूर्ण तरीके से मनाए जा सके. मुंबई पुलिस सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तत्परता से लगी हुई है.

---- समाप्त ----
