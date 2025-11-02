scorecardresearch
 

ढाई लाख लेकर 10 साल की बेटी को 70 साल के NRI के पास भेजा... ठाणे में महिला ने किया घिनौना कांड

महाराष्ट्र के ठाणे से एक महिला की बेहद घिनौनी करतूत सामने आई है. 30 साल की महिला ने अपनी दस साल की बेटी को 70 साल के एनआरआई के पास भेज दिया. इसके बदले में उसने ढाई लाख रुपये और मंथली पेमेंट लिया था. पुलिस का कहना है कि लंदन के रहने वाले आरोपी ने बच्ची का यौन शोषण किया और जबरन शराब भी पिलाई. फिलहाल बच्ची को रेस्क्यू कर लिया गया है.

एनआरआई ने बच्ची को जबरन पिलाई शराब, किया शोषण. (Photo: Representational)
एनआरआई ने बच्ची को जबरन पिलाई शराब, किया शोषण. (Photo: Representational)

महाराष्ट्र में दहला देने वाली कहानी सामने आई है. यहां एक महिला ने अपनी दस साल की बच्ची को पैसों के लिए एक बुजुर्ग एनआरआई के पास भेज दिया. नवी मुंबई पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) को इस मामले का पता चला तो एक्शन लिया. यूनिट ने 10 साल की बच्ची को सेक्स रैकेट के चंगुल से मुक्त कराया है. इस मामले में पुलिस ने बच्ची की 30 वर्षीय मां और 70 साल के एनआरआई को अरेस्ट किया है.

एजेंसी के अनुसार, यह कार्रवाई 30 अक्टूबर को AHTU के सीनियर इंस्पेक्टर पृथ्वीराज घोरपड़े को मिली सूचना के आधार पर की गई. पुलिस का कहना है कि जानकारी मिली थी कि खारघर के कोपरगांव इलाके में रहने वाली एक महिला अपनी 10-12 साल की बेटी को तलोजा फेज 2 में एक व्यक्ति के पास भेज रही है.

इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने तलोजा में छापेमारी की और नाबालिग लड़की को सुरक्षित बचा लिया. इस दौरान वहां रहने वाले 70 वर्षीय फारूक अल्लाउद्दीन शेख को गिरफ्तार किया गया है. शेख मूल रूप से लंदन का रहने वाला है. उसे पता था कि लड़की नाबालिग है, फिर भी उसने न केवल लड़की का यौन शोषण किया, बल्कि उसे जबरन शराब भी पिलाई.

जांच में यह भी सामने आया कि पीड़िता की मां इस क्राइम में शामिल थी. उसने अपनी बेटी को देह व्यापार के लिए शेख के पास भेजा और इसके बदले शेख से 2.5 लाख रुपये और मंथली पेमेंट लिया. इस घिनौने कृत्य के लिए पुलिस ने बच्ची की मां को भी गिरफ्तार कर लिया है.

दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम (POCSO) और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. तलोजा पुलिस ने कहा कि दोनों आरोपियों को 4 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है, ताकि इस रैकेट से जुड़े अन्य संभावित व्यक्तियों का पता लगाया जा सके.

