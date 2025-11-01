सूरत में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, युगांडा और थाईलैंड की लड़कियों से कराया जाता था देह व्यापार... 4 गिरफ्तार

सूरत शहर क्राइम ब्रांच की टीम ने शहर के सरथाणा सीमाडा नाका के पास स्थित होटल होम टाउन में छापा मारकर विदेशी लड़कियों द्वारा चलाए जा रहे एक हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है. छापेमारी के दौरान दो ग्राहक नशे की हालत में भी पकड़े गए थे. पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट के मामले में होटल मैनेजर, दो ग्राहकों और विदेशी लड़की सप्लायर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है.

थाईलैंड और युगांडा की लड़कियों को कराया गया मुक्त

पुलिस ने होटल से 211 कंडोम, 50 हजार रुपये नकद और 5 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं. पता चला है कि इस होटल में पिछले 10 महीनों से सेक्स रैकेट चल रहा था. होटल से 2 थाईलैंड, 1 युगांडा और 1 मुंबई की लड़की को मुक्त कराया गया है. विदेशी लड़कियों द्वारा चलाए जा रहे हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट से रोज़ाना 1 लाख रुपये कमाने की भी बात कही जा रही है. जबकि होटल के मालिक संदीप उर्फ सैंडी अशोक पटेल को वांटेड घोषित किया गया है.

सूरत क्राइम ब्रांच से संलग्न IUCAW सेल की टीम को जानकारी मिली थी कि होटल में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चला रहा है. इस जानकारी के आधार पर एसीपी मिनी जोसेफ और उनकी टीम ने यहां छापेमारी की थी. छापेमारी के दौरान पुलिस की टीम ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस सेक्स रैकेट में शामिल तीन विदेशी युवतियों सहित एक मुंबई की युवती को मुक्त कराया है.

हर ग्राहक से लेते थे 5-6 हजार रुपये

छापेमारी के बाद जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक यह होटल ग्राउंड और दो मंज़िल का है. होटल की ऑफिस के पीछे कमरे बने हैं. जिस कमरे में विदेशी लड़कियों को रखा जाता है, वहां परिचितों के ज़रिए आने वाले ग्राहकों से आधार कार्ड लिया जाता था और कमरा किराए पर देकर विदेशी लड़की को उसके कमरे में भेज दिया जाता था. विदेशी लड़कियों से चल रहे देह व्यापार के इस धंधे में संचालक प्रति ग्राहक से 5-6 हज़ार वसूलते थे. पुलिस ने जब छापा मारा तो होटल से 50 हज़ार नकद मिले.

बताया जा रहा है कि रोज़ाना 30 से 40 ग्राहक आते हैं. जबकि छुट्टियों में यह संख्या बढ़ जाती है. पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों में 21 वर्षीय राज अश्विन गाजीपारा पेशे से सेल्समैन, 24 वर्षीय शनि लक्ष्मण भोई पेशे से सब्जी व्यापारी, 22 वर्षीय विवेक कानू पटेल पेशे से होटल मैनेजर और 35 वर्षीय चिराग लवजीभाई कोयानी पेशे से विदेशी लड़कियों के सप्लायर को गिरफ्तार किया है. जबकि होटल के मालिक को फरार घोषित किया गया है.

