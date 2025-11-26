महाराष्ट्र: नशे में धुत महिला का बीच सड़क हंगामा, चलती गाड़ियों के बोनट पर बैठकर करने लगी स्टंट- VIDEO

महाराष्ट्र के कराड जिले के कराड-पाटण हाईवे पर विजय नगर इलाके में मंगलवार रात एक महिला ने जमकर हंगामा किया. बताया जाता है कि महिला शराब के नशे में थी. रात करीब आठ बजे हुए इस पूरे घटनाक्रम के कारण कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी ठप हो गया. वहीं अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

और पढ़ें

बोनट पर बैठकर जोर-जोर से चिल्लाने लगी महिला

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एमएससीबी चौक पर महिला अचानक सड़क पर आ गई और गुजरने वाली गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया. साथ ही वह कई वाहनों के बोनट पर बैठ भी गई व सड़क पर ही जोर-जोर से चिल्लाने लगी.

यह भी पढ़ें: स्पीड, स्टंट और व्लॉगिंग का पैशन..., डंपर से कुचलकर दो दोस्तों की मौत, हेलमेट के कैमरे में कैद हुआ मंजर

स्थानीय लोगों का कहना है कि उसने कुछ वाहनों पर पत्थर भी फेंके, जिससे अफरा-तफरी मच गई. मामले की सूचना मिलते ही कराड शहर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

यह भी पढ़ें: 100 KM की रफ्तार से स्टंट कर रहे युवकों की लापरवाही ने ली छात्रा की जान, दांत टूटे, 50 मीटर दूर तक घिसटती चली गई

Advertisement

वीडियो हुआ वायरल

महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला बीच सड़क बैठी हुई है और चिल्ला रही है. इसके बाद वह सड़क पर खड़ी हुई और एक कार को रोक लिया. फिर उसके बोनट पर बैठ गई. महिला यहीं नहीं रुकी और इसके बाद एक ट्रैक्टर को भी रोक लिया.

(इनपुट- सकलेन मंसूर मुलानल)

---- समाप्त ----