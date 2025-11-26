scorecardresearch
 

Feedback

महाराष्ट्र: नशे में धुत महिला का बीच सड़क हंगामा, चलती गाड़ियों के बोनट पर बैठकर करने लगी स्टंट- VIDEO

महाराष्ट्र के कराड-पाटण हाईवे का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें एक महिला बीच सड़क हंगामा कर रही है और कारों को रुकवाकर बोनट पर बैठ जा रही है. महिला की इस हरकत से कई घंटों तक ट्रैफिक प्रभावित रहा.

Advertisement
X
महिला ने बीच सड़क किया हंगामा. (Photo: Screengrab)
महिला ने बीच सड़क किया हंगामा. (Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के कराड जिले के कराड-पाटण हाईवे पर विजय नगर इलाके में मंगलवार रात एक महिला ने जमकर हंगामा किया. बताया जाता है कि महिला शराब के नशे में थी. रात करीब आठ बजे हुए इस पूरे घटनाक्रम के कारण कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी ठप हो गया. वहीं अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बोनट पर बैठकर जोर-जोर से चिल्लाने लगी महिला

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एमएससीबी चौक पर महिला अचानक सड़क पर आ गई और गुजरने वाली गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया. साथ ही वह कई वाहनों के बोनट पर बैठ भी गई व सड़क पर ही जोर-जोर से चिल्लाने लगी.

सम्बंधित ख़बरें

सड़क पर हुड़दंग से ट्रैफिक जाम लग गया.(Photo: Devendra Kumar Sharma/ITG)
चलती कारों की छतों पर चढ़कर किया डांस... हाईवे पर स्टंट और हुड़दंग का वीडियो वायरल 
बाइक स्टंट करते दो दोस्तों को डंपर ने कुचला  
अब्दुल रहमान, जिसे दोस्तों ने जन्मदिन पर जला दिया. (File Photo: Mohd. Ajaz Khan/ITG)
मुंबई: जन्मदिन पर केक काटने के बहाने दोस्तों ने बुलाया बाहर, फिर लगा दी आग 
पूर्व विधायक निर्मला गावित को टक्कर मारने वाला ड्राइवर अभी तक गायब (Photo: ITG/Abhijit Karande)
पोते संग टहल रही थीं पूर्व MLA, पीछे से आई कार ने मारी टक्कर-VIDEO 
Bombay High Court
17 साल बाद भी नहीं खुला कांग्रेस पार्षद की हत्या का राज, बॉम्बे HC ने जांच एजेंसी को लगाई फटकार 

यह भी पढ़ें: स्पीड, स्टंट और व्लॉगिंग का पैशन..., डंपर से कुचलकर दो दोस्तों की मौत, हेलमेट के कैमरे में कैद हुआ मंजर

स्थानीय लोगों का कहना है कि उसने कुछ वाहनों पर पत्थर भी फेंके, जिससे अफरा-तफरी मच गई. मामले की सूचना मिलते ही कराड शहर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

यह भी पढ़ें: 100 KM की रफ्तार से स्टंट कर रहे युवकों की लापरवाही ने ली छात्रा की जान, दांत टूटे, 50 मीटर दूर तक घिसटती चली गई

Advertisement

वीडियो हुआ वायरल

महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला बीच सड़क बैठी हुई है और चिल्ला रही है. इसके बाद वह सड़क पर खड़ी हुई और एक कार को रोक लिया. फिर उसके बोनट पर बैठ गई. महिला यहीं नहीं रुकी और इसके बाद एक ट्रैक्टर को भी रोक लिया. 

(इनपुट- सकलेन मंसूर मुलानल)

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement