स्पीड, स्टंट और व्लॉगिंग का पैशन..., डंपर से कुचलकर दो दोस्तों की मौत, हेलमेट के कैमरे में कैद हुआ मंजर

राजस्थान में जयपुर की ट्रांसपोर्ट नगर टनल में हुए हादसे ने हर किसी को हिला कर रख दिया. सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी के वीडियो डालने वाले दो दोस्त योगेश मीणा और अजय शर्मा अपनी ही ब्लॉगिंग स्टाइल के शिकार बन गए. ओवर स्पीड में ऑटो को ओवरटेक करने की कोशिश में उनकी बाइक अनियंत्रित हुई और अगले ही सेकंड एक तेज रफ्तार डंपर ने दोनों को कुचल दिया. दिल दहला देने वाली यह पूरी घटना उनके ही हेलमेट में लगे कैमरे में लाइव कैद हो गई.

हादसा इतना खतरनाक था कि सड़क पर कई मीटर तक मांस के टुकड़े बिखर गए. टनल में 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया. एक्सीडेंट बीते रविवार सुबह 10:20 बजे हुआ और मौके पर ही 17 साल के योगेश और 18 साल के अजय की मौत हो गई. दोनों मृतक स्टंटबाजी के शौकीन थे और सोशल मीडिया पर अपने राइडिंग ब्लॉग अपलोड करते थे.

पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों की मुलाकात भी सोशल मीडिया के जरिए ही हुई थी. दोनों दोस्तों में बाइक, स्पीड और स्टंट- यही उनका पैशन था लेकिन हादसे के समय सिर्फ एक के पास हेलमेट था और उसी में यह खौफनाक वीडियो रिकॉर्ड हुआ.

जानकारी के अनुसार दोनों मृतक दौसा से बाइक की सर्विस करवाने जयपुर आए थे. मृतक अजय शर्मा ने यह बाइक महज चार महीने पहले ही खरीदी थी. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि शव की हालत पहचान से बाहर थी. दुर्घटना के बाद मिक्चर डंपर चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. हालांकि घाट की गुणी टनल में टू व्हीलर ले जाने पर पाबंदी है लेकिन इसके बावजूद भी युवा सरपट बाइक दौड़ाते हुए नजर आते है लेकिन हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस की आँख खुली और बाइक चालकों को टनल में जाने से रोक रही हैं.



