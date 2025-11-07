scorecardresearch
 

Feedback

100 KM की रफ्तार से स्टंट कर रहे युवकों की लापरवाही ने ली छात्रा की जान, दांत टूटे, 50 मीटर दूर तक घिसटती चली गई

कानपुर के गंगा बैराज पर स्टंट करते युवकों की लापरवाही से एक छात्रा की मौत हो गई. बिठूर की ओर से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने स्कूटी को टक्कर मारी. हादसे में छात्रा भाविका की मौके पर मौत हो गई. बाइक पर लिखी इंस्टाग्राम आईडी से आरोपी बृजेश निषाद की पहचान हुई. पुलिस ने केस दर्ज किया है.

Advertisement
X
सड़क हादसे में छात्रा की दर्दनका मौत (File Photo: Simer Chawla/ITG)
सड़क हादसे में छात्रा की दर्दनका मौत (File Photo: Simer Chawla/ITG)

कानपुर के गंगा बैराज पर तेज रफ्तार में स्टंट कर रहे युवकों की लापरवाही ने एक छात्रा की जान ले ली. बिठूर की दिशा से आ रही दो स्पोर्ट्स बाइकों पर चार युवक स्टंट कर रहे थे. उसी दौरान एक बाइक ने सामने से आ रही स्कूटी को टक्कर मार दी. स्कूटी पर सवार भाविका और उसकी सहेली नेहा सड़क पर कई मीटर तक घसीटती चली गईं.

टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी के टुकड़े बिखर गए और भाविका करीब 50 मीटर दूर जाकर गिरी. राहगीरों ने तुरंत पुलिस को खबर दी. हादसा गंगा बैराज टी-पॉइंट पर हुआ. सड़क पर खून के निशान और टूटी गाड़ियों के हिस्से बिखरे पड़े थे. पुलिस को मौके से छात्रा का टूटा दांत और एक जूता मिला.

स्टंट कर रहे युवकों की लापरवाही ने ली छात्रा की जान

सम्बंधित ख़बरें

सड़क पर हुड़दंग से ट्रैफिक जाम लग गया.(Photo: Devendra Kumar Sharma/ITG)
चलती कारों की छतों पर चढ़कर किया डांस... हाईवे पर स्टंट और हुड़दंग का वीडियो वायरल 
reel-for-views-bike-stunt-turns-into-accident-video-goes-viral
रील बनाने के चक्कर में हादसा! बाइक पर स्टंट करते वक्त गिरा कपल 
गोविंदा (Photo: Instagram @govinda_herono1)
'पब्लिसिटी...', गोविंदा को लाइमलाइट में लाने के लिए फैलाई तलाक की खबरें? 
bike stunt
कभी भंगड़ा किया, कभी पतंग उड़ाई...चलती बाइक पर सरदार जी की जानलेवा स्टंटबाजी  
स्टंट करते समय शख्स की चली गई जान 

आसपास के लोगों का कहना है कि बाइक की रफ्तार 100 किमी प्रति घंटे से ज्यादा थी. सूचना पर नवाबगंज पुलिस पहुंची और घायल छात्राओं को हैलट अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने भाविका को मृत घोषित कर दिया. आरोपी युवक अपनी बाइक (नंबर UP78 HM 3986) मौके पर छोड़कर भाग गए.

मौके पर पहुंचे परिजनों ने बाइक पर लिखी इंस्टाग्राम आईडी  brijesh_nishad_r155m देखी. आईडी सर्च करने पर युवक की फोटो और नीचे लिखा कमेंट मिला. गंगा बैराज में एक्सीडेंट हुआ है, लड़कियों को तो मार ही दिया.” इसी से आरोपी की पहचान बृजेश निषाद के रूप में हुई.

Advertisement

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

छात्रा के पिता मनीष गुप्ता की शिकायत पर नवाबगंज पुलिस ने बृजेश निषाद के खिलाफ केस दर्ज किया है. एसीपी अमित चौरसिया ने बताया कि आरोपी और उसके साथियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement