100 KM की रफ्तार से स्टंट कर रहे युवकों की लापरवाही ने ली छात्रा की जान, दांत टूटे, 50 मीटर दूर तक घिसटती चली गई

कानपुर के गंगा बैराज पर तेज रफ्तार में स्टंट कर रहे युवकों की लापरवाही ने एक छात्रा की जान ले ली. बिठूर की दिशा से आ रही दो स्पोर्ट्स बाइकों पर चार युवक स्टंट कर रहे थे. उसी दौरान एक बाइक ने सामने से आ रही स्कूटी को टक्कर मार दी. स्कूटी पर सवार भाविका और उसकी सहेली नेहा सड़क पर कई मीटर तक घसीटती चली गईं.

और पढ़ें

टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी के टुकड़े बिखर गए और भाविका करीब 50 मीटर दूर जाकर गिरी. राहगीरों ने तुरंत पुलिस को खबर दी. हादसा गंगा बैराज टी-पॉइंट पर हुआ. सड़क पर खून के निशान और टूटी गाड़ियों के हिस्से बिखरे पड़े थे. पुलिस को मौके से छात्रा का टूटा दांत और एक जूता मिला.

स्टंट कर रहे युवकों की लापरवाही ने ली छात्रा की जान

आसपास के लोगों का कहना है कि बाइक की रफ्तार 100 किमी प्रति घंटे से ज्यादा थी. सूचना पर नवाबगंज पुलिस पहुंची और घायल छात्राओं को हैलट अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने भाविका को मृत घोषित कर दिया. आरोपी युवक अपनी बाइक (नंबर UP78 HM 3986) मौके पर छोड़कर भाग गए.

मौके पर पहुंचे परिजनों ने बाइक पर लिखी इंस्टाग्राम आईडी brijesh_nishad_r155m देखी. आईडी सर्च करने पर युवक की फोटो और नीचे लिखा कमेंट मिला. गंगा बैराज में एक्सीडेंट हुआ है, लड़कियों को तो मार ही दिया.” इसी से आरोपी की पहचान बृजेश निषाद के रूप में हुई.

Advertisement

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

छात्रा के पिता मनीष गुप्ता की शिकायत पर नवाबगंज पुलिस ने बृजेश निषाद के खिलाफ केस दर्ज किया है. एसीपी अमित चौरसिया ने बताया कि आरोपी और उसके साथियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं.



---- समाप्त ----