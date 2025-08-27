scorecardresearch
 

Feedback

सुबह उद्धव पहुंचे तो शाम को CM फडणवीस... गणेश चतुर्थी पर राज ठाकरे के 'शिवतीर्थ' में नेताओं का जमावड़ा

महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे के घर 'शिवतीर्थ' जाकर गणपति के दर्शन किए. इससे पहले उद्धव ठाकरे भी वहां पहुंचे थे. उद्धव और राज की यह बढ़ती नजदीकियां आगामी बीएमसी चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव ला सकती हैं.

Advertisement
X
राज ठाकरे के 'शिव तीर्थ' पर दिखा नेताओं का जमावड़ा (Photo: Ritwik Bhalekar/ITG)
राज ठाकरे के 'शिव तीर्थ' पर दिखा नेताओं का जमावड़ा (Photo: Ritwik Bhalekar/ITG)

गणेश चतुर्थी के अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे के निवास 'शिवतीर्थ' पहुंचे. इस दौरान उन्होंने भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की. इस अवसर पर कई राजनेताओं का जमावड़ा लगा. शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत भी राज ठाकरे के निवास पहुंचे. इससे पहले, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी अपने परिवार के साथ राज ठाकरे के निवास का दौरा किया था. इन दोनों चचेरे भाइयों की दशकों बाद बढ़ती नजदीकियां राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई हैं.

उद्धव और राज ठाकरे करीब 20 साल बाद एक साथ मंच पर आए थे, जब उन्होंने जुलाई में वर्ली में एक रैली की थी. यह रैली राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य करने के फैसले के विरोध में आयोजित की गई थी. 

भारी दबाव के बाद उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को यह फैसला वापस लेना पड़ा था. इस रैली में राज ठाकरे ने कहा था कि महाराष्ट्र किसी भी राजनीति से बड़ा है और फडणवीस ने वह काम कर दिया, जो बालासाहेब नहीं कर पाए थे.

सम्बंधित ख़बरें

Raj Thackeray and Devendra Fadnavis meet, is a new dish being prepared?
महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज, राज ठाकरे-फडणवीस ने फिर की मुलाकात 
Raj Thackeray signals an alliance with Uddhav, focusing on the BMC elections.
BMC चुनाव से पहले राज ठाकरे ने UBT से गठबंधन के दिए संकेत? देखें  
Maharashtra Navnirman Sena chief Raj Thackeray
'लोग वोट डालते हैं, लेकिन वो उम्मीदवार तक नहीं पहुंचते...', राहुल गांधी के समर्थन में आए राज ठाकरे 
MNS chief Raj Thackeray meets CM Fadnavis (File Photo: PTI)
'अर्बन नक्सल की बजाय अर्बन प्लानिंग पर ध्यान दे सरकार', CM से मुलाकात के बाद बोले राज ठाकरे 
29 अगस्त को आजाद मैदान में जरांगे पाटिल का प्रोटेस्ट
मुंबई: जरांगे पाटिल को आजाद मैदान में प्रोटेस्ट के लिए मिली सशर्त अनुमति, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई 

राजनीतिक समीकरणों में बदलाव...

वर्ली रैली के बाद से दोनों भाई (राज और उद्धव ठाकरे) लगातार एक-दूसरे के करीब आते दिख रहे हैं. रैली के कुछ दिन बाद राज ठाकरे उद्धव के जन्मदिन पर 'मातोश्री' भी पहुंचे थे. यहां दोनों ने बाल ठाकरे की तस्वीर के सामने मिलकर पोज दिया था.

Advertisement

यह भी पढ़ें: फडणवीस इफेक्ट या ठाकरे इम्पैक्ट? आशीष शेलार की जगह अमित साटम को मुंबई BJP की कमान के पीछे क्या

इस बढ़ती नजदीकी को आगामी 2026 के बीएमसी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो इसका मराठी वोट बैंक पर गहरा असर पड़ेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement