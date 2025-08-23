कोल्हापुर में दो समुदायों में हिंसक झड़प, कई वाहनों में लगाई आग, पथराव में कई घायल

महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर के सिद्धार्थ नगर इलाके में मंगलवार रात दो समुदायों के बीच भारी तनाव फैल गया. दरअसल, भारत तरुण मंडल प्रणीत राजेबागस्वार फुटबॉल क्लब की 31वीं वर्षगांठ पर सिद्धार्थ नगर चौक में कार्यक्रम आयोजित किया गया था. दोपहर से ही इलाके में फ्लेक्स पोस्टर, बैनर और साउंड सिस्टम लगाने की वजह से स्थानीय लोगों में नाराज़गी देखी जा रही थी.

शाम होते-होते यह विवाद गंभीर हो गया. रात करीब 10 बजे सिद्धार्थ चौक पर दोनों समुदायों के सैकड़ों लोग आमने-सामने आ गए और पत्थरबाज़ी शुरू हो गई. भीड़ ने सड़क किनारे पार्क की गई गाड़ियों को भी निशाना बनाया. इस दौरान दो वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और करीब 6 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई. कुछ गाड़ियों को पलटकर उनमें आग लगा दी गई.

तनाव के बीच दोनों पक्षों के लोग 'जय भीम' के नारे लगा रहे थे. इलाके में लगाए गए डिजिटल फ्लेक्स पोस्टरों को भी तोड़फोड़ का निशाना बनाया गया. घटना के दौरान पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना में करीब 8 लोग घायल हुए हैं.

200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया

हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की. तनावपूर्ण माहौल देखते हुए 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. कोल्हापुर के एसपी योगेश कुमार गुप्ता ने कहा कि यह घटना आपसी गलतफहमी का नतीजा है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें.

घटना को लेकर खबर लिखे जाने तक कोई शिकायत नहीं की गई

पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी या हिरासत नहीं हुई है. फिलहाल लक्ष्मीपुरी पुलिस थाना में रात में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी. पुलिस का कहना है कि शनिवार सुबह इस घटना से संबंधित कार्रवाई तय की जाएगी. इस पूरे घटनाक्रम ने सिद्धार्थ नगर और आसपास के इलाकों में तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है. हालांकि पुलिस लगातार गश्त कर रही है और लोगों को घर जाने की सलाह दी जा रही है. (इनपुट- दीपक सूर्यवंशी)

