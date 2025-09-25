देखा जाए तो भाषा महज संवाद का जरिया है. मगर इसके दूसरे पहलू भी हैं. भाषा ही कभी-कभी हमारी पहचान या राजनीति का हथियार भी बनते देखी गई है. इंडिया टुडे कॉनक्लेव मुंबई के मंच पर इसी ‘हॉट बटन’ पर चर्चा हुई. जिसमें जेएनयू के प्रोफेसर अजय गुडावर्ती और प्रोफेसर नरेंद्र जाधव ने ‘द लैंग्वेज वार: द आर्ट ऑफ आइडेंट‍िटी अर्सेसशन’ सत्र में अपनी राय रखी.सेशन को इंडिया टुडे की सीनियर एडिटर मारिया शकील और मुंबई तक के एडिटर साहिल जोशी ने मॉडरेट किया.

अर्थशास्त्री प्रो. नरेंद्र जाधव ने सेशन की शुरुआत करते हुए कहा कि भारत में भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं रह गई है. प्रो जाधव शिक्षा विशेषज्ञ, लेखक और पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं जिन्होंने भाषा, शिक्षा और सामाजिक पहचान पर गहरी रिसर्च की है. उन्होंने आगे कहा कि आज स्थिति इतनी बदल चुकी है कि किसी भी भाषा से किसी दूसरी भाषा में रियल टाइम ट्रांसलेशन संभव हो गया है. पुणे में ही ऐसे उपकरण बने हैं जो 370 भाषाओं का एक-दूसरे में अनुवाद कर सकते हैं.

कम उम्र में तीन भाषाओं का बोझ डालना ठीक नहीं

क्या बच्चों पर इतनी भाषाई बोझ डालना सच में ज़रूरी है या ये केवल राजनीति और सांस्कृतिक पहचान का मामला बन गया है? इस सवाल पर प्रो जाधव ने कहा कि हर भाषा अपनी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है और भारत की भाषाई विविधता उसकी सबसे बड़ी ताकत है. वर्तमान बहस का केंद्र हिंदी को शुरुआती कक्षाओं में तीसरी भाषा के तौर पर पढ़ाने को लेकर है. उन्होंने बताया कि कोठारी कमीशन, 1986 की नीति और 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) में तीन-भाषा फॉर्मूला का सुझाव दिया गया था लेकिन इसे कहीं भी जबरदस्ती लागू करने का निर्देश नहीं था.

महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए जाधव ने बताया कि यहां तीन-भाषा फॉर्मूला अभी भी लागू है. इसमें मराठी, हिंदी और अंग्रेजी है लेकिन हिंदी केवल 5वीं कक्षा से शुरू होती है. 2020 में NEP (नेशनल एजुकेशन पॉल‍िसी)के बाद महाराष्ट्र सरकार ने डॉ. मसिलकर की अध्यक्षता में समिति बनाई जिसने 2021 में सुझाव दिया कि कक्षा 1 से 12 तक तीनों भाषाएं अनिवार्य हों. जाधव ने कहा कि उस समय इस पर कोई बहस नहीं हुई लेकिन जब इसे लागू करने की कोशिश हुई तो मराठी संगठनों और राजनीतिक पार्टियों ने विरोध किया. इसके बाद मुख्यमंत्री ने पुराने जीआर को वापस लिया और नई समिति बनाई, जिसका अध्यक्ष मैं खुद हूं.

उन्होंने स्पष्ट किया कि असली समस्या हिंदी का थोपना नहीं, बल्कि बहुत कम उम्र में तीन भाषाओं का बोझ डालना है. शिक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि शुरुआत में मातृभाषा ही सबसे अच्छा माध्यम है. अगर शुरू से तीन भाषाएं पढ़ाई जाएं तो बच्चे किसी भी भाषा को ठीक से सीख नहीं पाते.

भाषा का जाति और संस्कृति से क्या संबंध है

इस बारे में सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और राजनीतिक विश्लेषक प्रो अजय गुडावर्ती ने कहा कि भारत में भाषा का सवाल बहुत संकीर्ण रूप से देखा जाता है जैसे यह केवल भाषा का मुद्दा हो.असलियत यह है कि भाषा जाति, वर्ग, धर्म और क्षेत्रीय पहचान से जुड़ी हुई है. इसलिए राज्यों में जो विरोध दिख रहा है, वह केवल 'हिंदी थोपने' का मामला नहीं है.

गुडावर्ती ने औपनिवेशिक काल और शिक्षा के इतिहास पर भी चर्चा की. उन्होंने बताया कि सबसे पहले ऊंची जातियां अंग्रेजी शिक्षा की तरफ गईं. वही अंग्रेज़ी पढ़े, वही राजस्व और न्यायिक अधिकारी बने, उन्होंने ही पश्चिमी जीवनशैली अपनाई. इसके उलट, 1957 में पिछड़ी जातियां 'अंग्रेज़ी हटाओ आंदोलन' चला रही थीं. उन्होंने आगे कहा कि globalization के 50-60 साल बाद परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है.

कभी ऊंची जातियों ने अपनाई थी अंग्रेजी

आज ऊंची जातियां (बीजेपी और आरएसएस के नेतृत्व में) भारतीय संस्कृति और भाषाओं की रक्षा की बात करती हैं, वहीं दलित और पिछड़ी जातियां अंग्रेजी सीखना चाहती हैं. आज दलित समुदाय चाहता है कि उन्हें केवल अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा मिले. आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में अनिवार्य अंग्रेजी माध्यम लागू किया.

गुडावर्ती ने धार्मिक पहलू की ओर भी ध्यान दिलाया. उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध केवल भाषा का विरोध नहीं है बल्कि यह आर्य-हिंदू संस्कृति के थोपने के विरोध के रूप में देखा जाता है. हिंदी का इतिहास संस्कृत और नागरी लिपि से जुड़ा है, जबकि उर्दू और फारसी प्रभाव वाली हिंदुस्तानी भी रही. यही वजह है कि इसे दक्षिण भारत में 'संस्कृतिकरण' के रूप में देखा जाता है. गुडावर्ती ने कहा कि globalization ने लोगों को भाषा के मामले में लचीला बनाया है. अब लोग बोलचाल की हिंदी स्वीकार करने लगे हैं, लेकिन आधिकारिक स्तर पर इसे थोपने पर विरोध फिर से उभर सकता है.

AI और टेक्नोलॉजी का लैंग्वेज वर्ल्ड पर क्या असर पड़ेगा

प्रो जाधव ने AI और translation-friendly टेक्नॉलॉजीज के महत्व पर भी चर्चा की. उनका कहना था कि ये तकनीकें भाषा की hierarchies को चुनौती दे सकती हैं, लेकिन बच्चों को शुरुआती शिक्षा में कई भाषाओं का बोझ देना उनकी क्र‍िएट‍िव‍िटी पर असर डाल सकता है. बेहतर होगा कि शुरुआत में कम भाषाओं पर ध्यान दिया जाए और अंग्रेजी पर जोर दिया जाए. मेरी नजर में अंग्रेजी का कोई विकल्प नहीं है. ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में अंग्रेजी के बिना भविष्य संभव नहीं है.

इस पूरे सत्र में जाधव और गुडावर्ती दोनों ने साफ किया कि भाषा केवल शब्दों तक सीमित नहीं है. ये सांस्कृतिक पहचान, जाति, धर्म और शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ मामला है. तीन-भाषा फॉर्मूला और NEP के विवाद में केवल बच्चों का शिक्षा पर बोझ नहीं है, बल्कि समाज में सांस्कृतिक और वैश्विक दृष्टिकोण का टकराव भी शामिल है. इस सेशन ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में भाषा, शिक्षा और पहचान का संतुलन अब पहले से भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है.

