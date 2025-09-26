scorecardresearch
 

रोहित पवार क्यों बोले- 'हम यंग हैं, हमारी सटक जाती है, यही मेरी स्टाइल है'

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव (India Today Conclave 2025) मुंबई के मंच पर एनसीपी (एसपी) के विधायक रोहित पवार ने महाराष्ट्र के तमाम मुद्दे पर खुलकर बात की, साथ ही कहा कि वो यंग हैं और जब अधिकारी काम नहीं करते हैं तो उनकी सटक जाती है.

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच पर विधायक रोहित पवार (Photo-ITG)
महाराष्ट्र के कर्जत-जामखेड के विधायक और एनसीपी (एसपी) नेता रोहित पवार अपने बयान को लेकर चर्चा में रहते हैं. पिछले दिनों एक अधिकारी को डांटते हुए उन्होंने कहा था, "ये तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है." इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2025 मुंबई के मंच पर विधायक रोहित पवार ने कहा, "हम यंग लोग हैं, कभी-कभी हमारी सटक जाती है."

रोहित पवार से पहले उनके चाचा और उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने भी एक महिला आईपीएस अधिकारी को व्यंग्यात्मक लहज़े में फटकार लगाई थी. इसे लेकर सियासत गर्मा गई थी. रोहित पवार अपने बयान पर कायम रहते हुए, अपने चाचा अजित पवार के लहज़े का भी बचाव किया और कहा कि "अजित दादा की मंशा गलत नहीं थी, लेकिन जो अंदाज़ था, वह ज़रा सही नहीं था."

शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने कहा कि मेरे जिस बयान को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, मैं एक बात साफ़ कर दूं कि मेरा जो स्वभाव है, उसमें गलत, गलत है और जो सही है, वह सही है. नागरिकों की समस्याएं वास्तविक हैं और प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि वह उन्हें आत्मीयता से सुने. कुछ अफ़सर अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ गलत भी करते हैं. ऐसे में सख्त रुख ज़रूरी है ताकि जनता को समय पर न्याय मिल सके.

रोहित पवार ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते वह जामखेड में लोगों की समस्या सुन रहे थे. एक नागरिक ने जल निकासी नहर के घटिया काम को लेकर सवाल उठाया और कुछ तस्वीरें भी दिखाईं. इस पर अधिकारी ने जवाब दिया कि उन्हें नहीं पता ये तस्वीरें कब की हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि रेवेन्यू अधिकारी ने भाजपा नेता से मिलकर जल निकासी के काम को गलत किया था, जिसके चलते वह उस पर भड़के. उन्होंने कहा कि "मैं गलत को गलत और अच्छे को अच्छा कहता हूँ. यही मेरे काम करने का अंदाज़ है, जिसके लिए राजनीति में आया हूं."

विधायक रोहित पवार ने कहा कि वह दो बार के विधायक हैं, अगर अच्छी भाषा में बोलने पर भी अधिकारी काम नहीं करते हैं तो गुस्सा आना स्वाभाविक है. उन्होंने कहा कि 90 फ़ीसदी अधिकारी सही हैं, लेकिन 10 फ़ीसदी अधिकारी टेढ़े हैं. अधिकारी और विधायक किसलिए हैं, जनता की समस्या को सुनने और हल करने के लिए हैं. कोई गरीब व्यक्ति और महिला ऑफिस के चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं, उनकी समस्या हल नहीं हो रही है तो गुस्सा आएगा ना.

