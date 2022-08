Mumbai Weather Today: मुंबई में हाई टाइड के बीच समंदर में उठी ऊंची लहरें, भारी बारिश की चेतावनी

Heavy Rainfall alert in Mumbai: मॉनसून की बारिश में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का बुरा हाल है. भारी बारिश के चलते मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाके जलमग्न हैं. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने आज, 9 अगस्त से अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना जताई है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, मुंबई समेत कई शहरों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है. साथ ही इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी. महाराष्ट्र के ठाणे, मुंबई, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग इलाके में भारी बारिश का अलर्ट जारी है.

मुंबई में तेज बारिश के बीच मरीन ड्राइव हाई टाइड की चपेट में है. आईएमडी के मुताबिक, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर में अलग-अलग स्थानों पर 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी. साथ ही भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने बारिश को लेकर मुंबई और ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

#WATCH | Maharashtra: High tide hits Marine Drive in Mumbai amid rainfall



As per IMD, intense to very intense rain with gusty winds reaching 40-50 kmph very likely at isolated places in Mumbai, Navi Mumbai, Thane, Palghar till 10 am today. Orange alert for Mumbai & Thane today pic.twitter.com/znzyjw1hdQ