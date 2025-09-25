संघ के 100 साल: नागपुर में मनाया जाएगा RSS का शताब्दी विजयादशमी उत्सव, रामनाथ कोविंद होंगे मुख्य अतिथि

21 अक्टूबर 2026 यानी अगले साल दशहरा पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे हो जाएंगे. इस उपलक्ष्य में संघ एक साल पहले यानी 2 अक्टूबर 2025 से ही अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है जो पूरे एक साल तक चलेगा. इसके लिए नागपुर में होने वाला संघ का दशहरा कार्यक्रम बेहद भव्य और दिव्य होगा.

इस साल दशहरा 2 अक्टूबर को है और संघ इसी दिन अपना स्थापना दिवस यानी 'विजयादशमी उत्सव' नागपुर में मनाएगा. इस कार्यक्रम में हर वर्ष की अपेक्षा 3 गुना स्वयंसेवक मैदान में होंगे जिनकी संख्या 21,000 के करीब होगी. ये सभी स्वयंसेवक संघ के गणवेश में नागपुर के रेशमबाग मैदान में मौजूद रहेंगे.

विदेशी मेहमानों को भी भेजा न्योता

इसके अलावा इस बार नागपुर में होने वाले संघ के विजयादशमी उत्सव में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे. इनके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलित, दक्षिण भारत की कंपनी डेक्कन समूह से के.वी. कार्तिक और बजाज समूह से संजीव बजाज को भी संघ ने आमंत्रित किया है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने इस उत्सव में विदेशी मेहमानों को भी आमंत्रित किया है. इसमें घाना, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, यूके, यूएसए शामिल है.

शस्त्र पूजन से शुरू होगा कार्यक्रम

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना उत्सव का आयोजन 2 अक्टूबर को सुबह 7:40 बजे नागपुर के रेशमबाग मैदान पर आयोजित किया जा रहा है. इसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सबसे पहले शस्त्र पूजन करेंगे. इसके बाद योग, प्रात्यक्षिक, नियुद्ध, घोष, प्रदक्षिणा का आयोजन किया जाएगा. इसके बाद मुख्य अतिथि फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन होगा.

