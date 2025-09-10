scorecardresearch
 

Feedback

साइबर ठग ने कीनू रीव्स बनकर महिला से ऐंठे 65,000, बोला- भारत आने के लिए टिकट चाहिए

मुंबई पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसने खुद को हॉलीवुड अभिनेता कीनू रीव्स बताकर 69 वर्षीय एक महिला से 65,000 रुपये की ठगी की. धोखेबाज ने महिला से भारत आने के लिए हवाई जहाज का टिकट खरीदने के लिए पैसों की मांग की थी.

Advertisement
X
साइबर ठग ने महिला से ठगे 65हजार रुपये. (Photo: Representational)
साइबर ठग ने महिला से ठगे 65हजार रुपये. (Photo: Representational)

मुंबई पुलिस ने कथित तौर पर हॉलीवुड एक्टर कीनू रीव्स के नाम से 69 वर्षीय बुर्जुग महिला से 65,000 रुपये की ठगी करने वाले अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. ठग ने कथित तौर पर महिला को विश्वास दिलाया कि वह कीनू रीव्स है और उन्हें भारत आने के लिए हवाई टिकट खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है. इस संबंध में महिला की बेटी ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने बताया कि पीड़िता की बेटी (जो लंदन में रहती है) ने अपनी मां के बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य के कारण उनके ईमेल तक पहुंच रखती थी. 30 जून को उसे मां के ईमेल में एक बैंक नोटिफिकेशन मिला, जिसमें उत्तराखंड के देहरादून में एक अज्ञात व्यक्ति के बैंक खाते में 65,000 रुपये के NEFT लेनदेन की जानकारी थी. पहले तो पीड़िता ने अपनी बेटी को बताया कि ये राशि उन्होंने एक दोस्त को भेजी थी, लेकिन जब बेटी ने और जानकारी मांगी तो पता चला कि उनकी मां सोशल मीडिया के जरिए कथित तौर पर कीनू रीव्स और उनके एक करीबी सहयोगी के संपर्क में थीं. ठग ने उनसे भारत आने के लिए हवाई टिकट बुक करने के लिए पैसे मांगे थे.

ज्वेलरी बेचने की बात आई सामने

सम्बंधित ख़बरें

मुंबई को मिलेंगे ₹1.3 लाख करोड़ के नए अपार्टमेंट
2030 तक बदलेगी मुंबई की सूरत, पुनर्विकास से मिलेंगे 44,000 से ज़्यादा नए अपार्टमेंट 
Rohit Sharma
Rohit Sharma अचानक क्यों पहुंचे अस्पताल? 
cp radhakrishnan
सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति, NDA को मिली जीत; देखें मुंबई मेट्रो 
Women Sailors Global Expedition: 9 Months, 26,000 Miles of Sea Travel
तीनों सेना की महिला टीम का विश्व भ्रमण अभियान, देखें क्या बोलीं?  
Mumbai Navy Nagar: A person in uniform snatched a gun and fled, investigation ongoing.
नेवी की वर्दी पहनकर अफसर से बंदूक ले भागा शख्स? देखें रिपोर्ट 

पीड़िता की बेटी ने अपनी मां के साथ हुई चैट की जांच की, जिसमें ठग ने कीनू रीव्स के नाम से बात की थी. चैट में पीड़िता ने अपनी बैंक पासबुक, जमा पर्ची और पासपोर्ट की तस्वीरें तक साझा की थीं. ठग ने पीड़िता को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि बैंक ने उनके पैसे चुरा लिए हैं.

Advertisement

शिकायत में ये भी खुलासा हुआ कि पीड़िता ने पैसे भेजने के लिए अपने गहने बेचने की बात कही थी, जिससे संदेह है कि उन्होंने पहले भी ठग को धनराशि भेजी हो सकती है.

ब्रेशवॉश करने की कोशिश

टेलीग्राम ऐप के स्क्रीनशॉट से पता चला कि ठग ने पीड़िता का लगातार ब्रेनवॉश करने की कोशिश की. उसने पीड़िता के परिवार के प्रति अविश्वास पैदा किया और उन्हें अपने परिवार से अलग-थलग करने के लिए उकसाया. पीड़िता की सर्च हिस्ट्री से यह भी पता चला कि वह ब्राजील और ठग द्वारा दिए गए पते पर पार्सल भेजने के तरीके खोज रही थीं. इसके अलावा अजनबी लोगों द्वारा उनके बैंक खातों और पैसे की जानकारी हासिल करने की कोशिश के सबूत भी मिले.

पुलिस ने शुरू की जांच

पीड़िता की बेटी भारत लौट आई और वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. मुंबई पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66सी (पहचान की चोरी) और 66डी (कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके छद्म रूप में धोखाधड़ी) के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ठग की पहचान करने के लिए डिजिटल और बैंकिंग लेनदेन के सुरागों का पता लगा रही है.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement