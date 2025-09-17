कोल्हापुर में दो मुंह वाले दुर्लभ भैंस के नवजात को देखने के लिए उमड़ी भीड़, VIDEO वायरल

महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित कागल तहसील के बानगे गांव में एक असामान्य और दुर्लभ घटना ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया. गांव के रहने वाले सुरेश यशवंत सुतार की भैंस ने मंगलवार को एक अनोखे नवजात भैंस को जन्म दिया, जिसके दो मुंह और चार पैर हैं. इस दुर्लभ प्राकृतिक घटना ने स्थानीय ग्रामीणों में उत्सुकता जगा दी और आसपास के इलाकों में भी इसकी खूब चर्चा हो रही है. हालांकि, जन्म के कुछ घंटे के बाद नवजात की मौत हो गई.

इस अनोखे भैंस के जन्म की खबर फैलते ही बानगे गांव में इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. ग्रामीणों ने इसे एक आश्चर्यजनक और अभूतपूर्व घटना बताया. इस नवजात भैंस की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिससे ये घटना और भी सुर्खियों में आ गई है.

एक ग्रामीण ने कहा, 'हमने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा. ये आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय है.' साथ ही अन्य ग्रामीणों ने ग्रामीणों ने इसे प्रकृति का एक अनोखा करिश्मा बताया है. हालांकि, इस नवजात भैंस की जन्म के चार घंटे बाद ही मौत हो गई.

विशेषज्ञों के अनुसार, दो मुंह और चार पैरों वाला ये जन्म एक जैविक विचित्रता (जेनेटिक म्यूटेशन) का परिणाम हो सकता है जो प्रकृति में बहुत कम देखने को मिलता है. ऐसी घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दुर्लभ होती हैं और ऐसे नवजात जानवरों के लिए जीवित रहना मुश्किल होता है.

