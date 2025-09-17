scorecardresearch
 

कोल्हापुर में दो मुंह वाले दुर्लभ भैंस के नवजात को देखने के लिए उमड़ी भीड़, VIDEO वायरल

कोल्हापुर में दो मुंह वाले एक भैंस के नवजात को देखने के लिए भीड़ उमड़ी है. हालांकि, नवजात भैंस की कुछ ही घंटे बाद मौत हो गई, लेकिन इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

कोल्हापुर में भैंस ने दुर्लभ दो मुंह वाले बच्चे को दिया जन्म. (Photo:Screengrab)
महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित कागल तहसील के बानगे गांव में एक असामान्य और दुर्लभ घटना ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया. गांव के रहने वाले सुरेश यशवंत सुतार की भैंस ने मंगलवार को एक अनोखे नवजात भैंस को जन्म दिया, जिसके दो मुंह और चार पैर हैं. इस दुर्लभ प्राकृतिक घटना ने स्थानीय ग्रामीणों में उत्सुकता जगा दी और आसपास के इलाकों में भी इसकी खूब चर्चा हो रही है. हालांकि, जन्म के कुछ घंटे के बाद नवजात की मौत हो गई. 

इस अनोखे भैंस के जन्म की खबर फैलते ही बानगे गांव में इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. ग्रामीणों ने इसे एक आश्चर्यजनक और अभूतपूर्व घटना बताया. इस नवजात भैंस की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिससे ये घटना और भी सुर्खियों में आ गई है.

एक ग्रामीण ने कहा, 'हमने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा. ये आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय है.' साथ ही अन्य ग्रामीणों ने ग्रामीणों ने इसे प्रकृति का एक अनोखा करिश्मा बताया है. हालांकि, इस नवजात भैंस की जन्म के चार घंटे बाद ही मौत हो गई.

यहां देखें वीडियो

विशेषज्ञों के अनुसार, दो मुंह और चार पैरों वाला ये जन्म एक जैविक विचित्रता (जेनेटिक म्यूटेशन) का परिणाम हो सकता है जो प्रकृति में बहुत कम देखने को मिलता है. ऐसी घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दुर्लभ होती हैं और ऐसे नवजात जानवरों के लिए जीवित रहना मुश्किल होता है.

---- समाप्त ----
