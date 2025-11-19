scorecardresearch
 

Feedback

'मैं कभी मुंबई नहीं गया... भाईचारे में करवाई हत्या', बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी जीशान का बड़ा खुलासा

बाबा सिद्दीकी की हत्या के मास्टरमाइंड और आरोपी नंबर-2 जीशान अख्तर ने स्वीकार किया है कि उसने ही हत्या करवाई थी. जीशान ने कहा कि ये हत्या पैसे के लिए नहीं बल्कि भाईचारे में हुई थी. उसने दावा किया कि वह कभी मुंबई नहीं गया. साथ ही जीशान ने अपने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अलग होने का भी दावा किया है और बताया कि भारत से भागने में पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने उसकी मदद की थी.

Advertisement
X
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी जीशान अख्तर का चौंकाने वाला खुलासा. (File Photo: ITG)
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी जीशान अख्तर का चौंकाने वाला खुलासा. (File Photo: ITG)

पिछले साल 12 अक्टूबर को बांद्रा में एनसीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस वारदात की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी. अब एक साल बाद इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड और मुंबई पुलिस की चार्जशीट में आरोपी नंबर-2 जीशान अख्तर ने स्वीकार किया है कि उसने ही बाबा सिद्दीकी हत्या करवाई थी. साथ ही उसने दावा किया कि वह कभी मुंबई नहीं गया. 

भारत से फरार जीशान अख्तर ने आज तक/इंडिया टुडे से खास बातचीत में कई चौंकाने वाले खुलासे किए. जीशान ने कहा कि उसने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई थी. हालांकि, उसने दावा किया कि वह कभी मुंबई नहीं गया. पर उसने लोगों को हायर किया था.

हमने भाईचारे में कराई हत्या

सम्बंधित ख़बरें

जीशान सिद्दीकी ने अमेरिकी अधिकारियों को कई पत्र लिखे थे. (File Photo: ITG)
अमेरिका से भारत लाया जाएगा अनमोल बिश्नोई, जीशान सिद्दिकी ने खुद की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता 
Who is Anmol Bishnoi
लॉरेंस के छोटे भाई के गुनाहों की बड़ी है लिस्ट... जानिए कौन है अनमोल! 
Baba Siddique
बाबा सिद्दीकी की पत्नी ने की SIT जांच की मांग, बोलीं- पुलिस ने असली गुनहगारों को बचाया 
Rinku Singh receives a 10 crore ransom, D-Company mentioned, suspects arrested.
जानें कौन है D-कंपनी का गुर्गा, जिसने दी थी रिंकू सिंह को धमकी?  
rinku singh threat by d-company
Rinku Singh को डी-कंपनी की धमकी, ₹10 करोड़ की फिरौती 

बातचीत के दौरान जीशान ने दावा किया कि हत्या के लिए उसे कोई पैसे नहीं मिले थे. उसने कहा, 'हमें बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए पैसे नहीं मिले थे, हमने भाईचारे में हत्या की. मैं कभी न भारत आऊंगा, न कभी सोचूंगा. मैं आज तक मुंबई नहीं गया, हमारे लड़कों ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की. मैंने अपने हाथों से नहीं किया, हम लोगों ने करवाया था.'

हमारा लॉरेंस से कोई लेना-देना नहीं

Advertisement

जीशान ने ये भी बताया कि अब उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई लेना-देना नहीं है. दोनों के बीच तनाव हो गया था, इसलिए उसने अलग होने का फैसला किया.

मैं क्यों करूंगा सरेंडर

जीशान ने कहा कि मैंने कुछ ही क्राइम किए थे, पुलिस ने फंसाकर मुझे गैंगस्टर बना दिया. मुझ पर 16-17 मुकदमे है, सिर्फ मुंबई पुलिस नहीं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब पुलिस भी मुझे ढूंढ रही है. मैं क्यों सरेंडर करूं. मुझ पर झूठे केस लगे हैं, अब मैं अपराध करता रहूंगा.

उसने कहा कि वहां (भारत) कोई मार देता मुझे, इसलिए भारत से भाग आया.

जीशान अख्तर ने खुलासा किया कि भारत से भागने में पाकिस्तान के कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने उसकी मदद की थी. शहजाद भट्टी वही शख्स है जो लॉरेंस बिश्नोई के साथ वीडियो कॉल में नजर आ चुका है और भारत-विरोधी पोस्ट करने की वजह से उसके सोशल मीडिया अकाउंट भारत में बैन हैं.

जीशान ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की वजह का खुलासा करते हुए कहा कि लॉरेंस गैंग के एक आदमी की कस्टडी में हत्या हो गई थी, उसी का बदला लेने के लिए बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाया गया.

बाबा सिद्दीकी की बेटे ने जताई नाराजगी

इससे पहले बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने मुंबई पुलिस की जांच पर गहरी नाराजगी जताई थी.

Advertisement

उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि मास्टरमाइंड अभी भी बाहर घूम रहे हैं और पुलिस उन्हें पकड़ने में नाकाम रही है। उन्होंने सवाल उठाया था कि जब पुलिस को पता है कि जीशान अख्तर और अनमोल बिश्नोई मुख्य आरोपी हैं, तो उन्हें भारत क्यों नहीं लाया जा रहा?

अब तक 26 लोग गिरफ्तार

आपको बता दें कि अब तक इस मामले में पुलिस ने 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मामले में अब भी तीन आरोपी वांटेड है, जिसमें से अब अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा रहा है. इस पर जीशान सिद्दीकी ने कहा कि वे खुद यूएस पुलिस से ईमेल के जरिए टच में थे और लगातार इस पर बात कर रहे थे, जिस पर उन्हें ये जवाब आया कि अब जीशान वहां नहीं है और डिपोर्ट कर दिया गया है.

---- समाप्त ----
(इनपुट- शालू अवस्थी)
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement