महाराष्ट्र: 'I Love Mohammad' विवाद के बीच अहिल्यानगर में ओवैसी की जनसभा, पुलिस ने शर्तों के साथ दी अनुमति

अहिल्यानगर में 'I Love Mohammad' विवाद के बाद आज असादुद्दीन ओवैसी की इलाके में जनसभा है. सोमवार को हुए प्रोटेस्ट को देखते हुए पुलिस ने शर्तों के साथ सभा की अनुमति दी है.

अहिल्यानगर में 'I Love Mohammad' विवाद के बाद ओवैसी की जनसभा (File Photo: ITG)
महाराष्ट्र की अहिल्यानगर पुलिस ने आज असदुद्दीन ओवैसी की नियोजित सभा के आयोजकों को नोटिस जारी किया है. एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख ओवैसी आज अहिल्यानगर में मुकुंद नगर में एक पब्लिक मीटिंग करेंगे. यह सभा कोतवाली थाना क्षेत्र से 2-3 किलोमीटर दूर होगी, जहां सोमवार को विरोध प्रदर्शन हुआ था. 

पुलिस ने कल की घटना को ध्यान में रखते हुए शर्तों के साथ सभा की अनुमति दी है. पुलिस की नजर ओवैसी के बयानों पर भी रहेगी. बता दें कि ओवैसी का यह दौरा पहले से तय था.

सोमवार को अहिल्यानगर में 'आई लव मोहम्मद' को लेकर विवाद हुआ था. इस संबंध में एक शख्स को गिरफ्तार किए जाने के बावजूद, प्रदर्शनकारियों ने अहिल्यानगर-छत्रपति संभाजीनगर सड़क को अवरुद्ध कर दिया था. इस प्रोटेस्ट के बाद अहिल्यानगर में करीब 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

ओवैसी का कार्यक्रम और पुलिस की नज़र

असादुद्दीन ओवैसी की यह सार्वजनिक सभा मुकुंद नगर में होगी. ओवैसी मौजूदा वक्त में पुणे में हैं और वह मंगलवार दोपहर को अहिल्यानगर में उलेमाओं से भी मुलाकात करेंगे. पुलिस ने आयोजकों को नोटिस दिया है. विवाद को देखते हुए पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि सभा शांतिपूर्ण ढंग से हो और किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो.

क्या है पूरा मामला?

अहिल्यानगर के मिलीवाडा इलाके में रविवार रात किसी अज्ञात शख्स ने रंगोली बनाकर उस पर 'I Love Muhammad' लिख दिया. सोमवार सुबह इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही मुस्लिम समुदाय के युवक सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन हिंसक हो गया. इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिाय. 

घटना सोमवार सुबह करीब 7 बजे शुरू हुई. मामला तब भड़का, जब कुछ लोगों ने रंगोली में 'आई लव मोहम्मद' लिखा देखा. इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज की.

सपी सोमनाथ घार्गे के मुताबिक, इन मामलों में 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने पूरे शहर में सख्त सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं और हालात पर काबू पाने के लिए बाहर से अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया है. लाठीचार्ज की घटना में पुलिस ने 100 से 150 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है. नाबालिग आरोपियों पर भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

एसपी सोमनाथ घार्गे ने बताया कि कल सुबह हुई घटना में मुस्लिम समुदाय के एक शख्स ने शिकायत दर्ज करवाई थी. इस शिकायत में एक दंपति को आरोपी बनाया गया है. पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है. हालांकि, इस मामले की महिला आरोपी फिलहाल फरार है.

एसपी सोमनाथ घार्गे के मुताबिक, लाठीचार्ज की घटना को लेकर 100 से 150 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है. अब तक 39 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है, जिनमें से 29 को गिरफ्तार किया गया है. इन सभी पर सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है. वहीं दूसरी ओर, एक हिंदू युवक ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. उसका कहना है कि मार्केट जाने पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की कोशिश की थी.

---- समाप्त ----
(इसरार चिश्ती के इनपुट के साथ)
