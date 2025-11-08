scorecardresearch
 

मुंबई से लंदन जाने वाली एअर इंडिया फ्लाइट की उड़ान में 6 घंटे की देरी, रातभर सो नहीं पाए यात्री

मुंबई से लंदन, हीथ्रो जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI129 तकनीकी खामियों के कारण घंटों से देरी का शिकार हुई है. सुबह 6:30 बजे उड़ान भरने वाली यह फ्लाइट अब दोपहर 1 बजे रवाना होगी. यात्रियों को रातभर जागने के बाद फ्लाइट में लंबा इंतजार और असुविधा झेलनी पड़ रही है.

एअर इंडिया की फ्लाइट में टेक्निकल खराबी आ गई है. (File Photo)
मुंबई से लंदन के लिए रवाना होने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट AI129 मंगलवार सुबह से ही देरी का शिकार बनी हुई है. यह फ्लाइट मूल रूप से सुबह 6:30 बजे उड़ान भरने वाली थी, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते अब तक मुंबई एयरपोर्ट पर ही खड़ी है.

एअर इंडिया अधिकारियों के मुताबिक, फ्लाइट में आई तकनीकी दिक्कतों को ठीक किया जा रहा है और अब इसके दोपहर 1 बजे टेकऑफ करने की संभावना है.फ्लाइट में सफर करने वाली एक यात्री ने बताया कि शुरू में यात्रियों को सूचना दी गई थी कि बोर्डिंग में केवल आधे घंटे की देरी होगी.

यह भी पढ़ें: दिल्ली एयरपोर्ट पर तकनीकी समस्या दूर, फ्लाइट ऑपरेशंस अब पटरी पर... आ गया IGI का अपडेट

यात्री ने बताया कि तय समय 5:20 बजे की जगह उन्हें सुबह 6 बजे बोर्ड कराया गया. यात्रियों ने उम्मीद जताई थी कि फ्लाइट जल्द ही उड़ान भरेगी, लेकिन सभी को करीब एक से डेढ़ घंटे तक विमान के अंदर बैठा रहने के बाद अचानक घोषणा की गई कि तकनीकी खराबी के चलते सभी को फ्लाइट से उतरना होगा.

8.15 बजे यात्रियों को विमान से उतारा गया

करीब 8 बजकर 15 मिनट पर यात्रियों को विमान से नीचे उतारा गया और उनके हैंड बैग की दुबारा जांच की गई. इसके बाद उन्हें बताया गया कि फ्लाइट दोपहर 12 बजे रवाना होगी. हालांकि बाद में एअर इंडिया की ओर से नया अपडेट दिया गया कि उड़ान अब दोपहर 1 बजे टेकऑफ करेगी.

रातभर जागकर तड़के की फ्लाइट पकड़ने पहुंचे यात्रियों को इस देरी के चलते भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. कई यात्री एयरपोर्ट पर थके हुए और नाराज दिखे.

यह भी पढ़ें: 800 फ्लाइट्स लेट, हजारों यात्री परेशान... दिल्ली एयरपोर्ट के ATC सिस्टम में खराबी पर ताजा अपडेट

एअर इंडिया ने कहा फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी

एअर इंडिया के एक अधिकारी ने कहा, "फ्लाइट में तकनीकी समस्या आने के कारण देरी हुई है. हमारी टीम जल्द से जल्द इसे दुरुस्त करने में जुटी है. यात्रियों को रिफ्रेशमेंट और सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं."

फिलहाल एअर इंडिया ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि फ्लाइट को सुरक्षित तरीके से उड़ान भराने की हर कोशिश की जा रही है.

