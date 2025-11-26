पत्नी शराब पीकर घर आई तो नशे में बैठा पति भड़क उठा... उठाकर जमीन पर पटका, मौके पर तोड़ा दम

झारखंड के पलामू जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां शराब के नशे में पति ने अपनी 22 वर्षीय पत्नी की हत्या कर दी. यह मामला मेदिनीनगर से करीब 30 किलोमीटर दूर रामगढ़ थाना क्षेत्र के दाटम बड़ी झरिया गांव का है. यहां मामूली बहस ने भयावह रूप ले लिया, जिसमें एक महिला की जान चली गई.

एजेंसी के अनुसार, मृतका की पहचान 22 वर्षीय शिल्पी देवी के रूप में हुई है. घटना सोमवार देर रात की है, जब शिल्पी के पति 25 वर्षीय उपेंद्र परहिया ने नशे में धुत्त हालत में अपनी पत्नी को जमीन पर पटककर मार डाला. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

जांच में सामने आया है कि उपेंद्र परहिया देर शाम से ही घर पर शराब पीकर बैठा हुआ था. इसी दौरान शिल्पी भी शराब के नशे में घर पहुंची. उसे इस हालत में देखकर उपेंद्र भड़क उठा और उसने पत्नी से पूछताछ शुरू कर दी कि वह नशे में क्यों है और कहाँ से आई है. पति-पत्नी के बीच यह तकरार कुछ ही मिनटों में खौफनाक मोड़ पर पहुंच गई.

पुलिस के अनुसार, नशे में गुस्से से बौखलाए उपेंद्र ने पत्नी पर हाथ उठाना शुरू कर दिया. इस दौरान शिल्पी ने भी विरोध किया, लेकिन उपेंद्र ने आक्रोश में अचानक शिल्पी को उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे उसे गंभीर चोट आई. चोट लगने से शिल्पी की हालत बिगड़ गई और मौके पर गिर पड़ी. घटना की जानकारी होने पर जब अन्य लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि शिल्पी बेसुध पड़ी थी.

घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शिल्पी को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेजा गया, जहां पोस्टमॉर्टम कराया गया.

पुलिस ने कहा कि उपेंद्र और शिल्पी की शादी तीन साल पहले हुई थी. दोनों का एक छोटा बच्चा भी है. पुलिस का कहना है कि उपेंद्र परहिया को घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है. प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट है कि आरोपी नशे में था और घरेलू विवाद के दौरान उसने पत्नी को पटककर मार डाला. पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है.

