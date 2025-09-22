scorecardresearch
 

Feedback

झारखंड: रामगढ़ के स्टील-पावर प्लांट में लगी भीषण आग, 50 वर्षीय मजदूर की जलकर मौत, 4 घायल

झारखंड के रामगढ़ जिले के कुजू थाना क्षेत्र में एक निजी स्टील और पावर प्लांट में आग लगने से 50 वर्षीय नेटलाल ठाकुर की मौत हो गई. चार अन्य मजदूर घायल हुए, जिनमें से एक गंभीर है. हादसा किल्न चार्जिंग के दौरान बैकफायर के कारण हुआ. स्थानीय लोगों ने मृतक मजदूर के परिवार को मुआवजा और नौकरी देने की मांग को लेकर प्लांट गेट के बाहर प्रदर्शन किया.

Advertisement
X
(Photo: AI-generated)
(Photo: AI-generated)

झारखंड के रामगढ़ जिले के कुजू थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी स्टील और पावर प्लांट में सोमवार सुबह आग लगने से एक मजदूर की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए. रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक (SP) अजय कुमार ने बताया कि आग की घटना सुबह की है और इसे तुरंत नियंत्रित किया गया.

कुजू थाना प्रभारी अशुतोष कुमार सिंह के अनुसार, प्लांट अधिकारियों ने बताया कि हादसा किल्न चार्जिंग के दौरान अचानक हुए बैकफायर के कारण हुआ, जिससे मजदूरों को झुलसने से चोटें आईं. उन्होंने कहा, मरे हुए व्यक्ति की पहचान कूजू के मुरपा बस्ती निवासी 50 वर्षीय नेत्रलाल ठाकुर के रूप में हुई है. उसे गंभीर चोटें लगी थीं. इलाज के दौरान रांची के देवकमल अस्पताल में उसकी मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: झारखंड के रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा... बस और ट्रक की टक्कर में दोनों के उड़े परखच्चे, मौके पर 2 की मौत, कई घायल

सम्बंधित ख़बरें

NH-23 पर भीषण सड़क हादसा.(Photo: Screengrab)
बस-ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत, 2 की मौत, दो दर्जन से ज्यादा यात्री घायल 
Ramgarh 5 robbers armed with weapons robbed a jewellery shop by firing
रामगढ़ में ज्वेलरी शॉप पर हथियारबंद डकैतों का हमला, फायरिंग कर लाखों की लूट, मालिक घायल 
7 लोग मलबे में दबे
ट्रैक्टर की वजह से बची पूरी फैमिली की जान, मकान ढहने से 7 लोग हुए घायल 
Political turmoil following the death of Aftab Ansari in Ramgarh.
झारखंड: आफताब की मौत पर बवाल, इरफान अंसारी ने लगाए गंभीर आरोप  
प्रतीकात्मक फोटो. (ITG)
आदिवासी महिला से दुष्कर्म के आरोपी की मौत पर बवाल, पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल 

चूंबा का एक और मजदूर अब्दुल अंसारी भी गंभीर रूप से झुलस गया और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि रांची का अनुप सिंह, डुमरबेड़ा का बलदेव मरांडी और रामनगर का धर्मेंद्र नाम के तीन अन्य मजदूरों को मामूली चोटें आईं और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई.

Advertisement

स्थानीय लोगों ने मृतक मजदूर के परिवार को मुआवजा और नौकरी देने की मांग को लेकर प्लांट गेट के बाहर प्रदर्शन किया. कूजू थाने के इंचार्ज सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया. प्राधिकरणों ने मृतक के परिवार को आश्वासन दिया है कि वित्तीय सहायता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement