झारखंड: रामगढ़ के स्टील-पावर प्लांट में लगी भीषण आग, 50 वर्षीय मजदूर की जलकर मौत, 4 घायल

झारखंड के रामगढ़ जिले के कुजू थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी स्टील और पावर प्लांट में सोमवार सुबह आग लगने से एक मजदूर की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए. रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक (SP) अजय कुमार ने बताया कि आग की घटना सुबह की है और इसे तुरंत नियंत्रित किया गया.

कुजू थाना प्रभारी अशुतोष कुमार सिंह के अनुसार, प्लांट अधिकारियों ने बताया कि हादसा किल्न चार्जिंग के दौरान अचानक हुए बैकफायर के कारण हुआ, जिससे मजदूरों को झुलसने से चोटें आईं. उन्होंने कहा, मरे हुए व्यक्ति की पहचान कूजू के मुरपा बस्ती निवासी 50 वर्षीय नेत्रलाल ठाकुर के रूप में हुई है. उसे गंभीर चोटें लगी थीं. इलाज के दौरान रांची के देवकमल अस्पताल में उसकी मौत हो गई.

चूंबा का एक और मजदूर अब्दुल अंसारी भी गंभीर रूप से झुलस गया और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि रांची का अनुप सिंह, डुमरबेड़ा का बलदेव मरांडी और रामनगर का धर्मेंद्र नाम के तीन अन्य मजदूरों को मामूली चोटें आईं और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई.

स्थानीय लोगों ने मृतक मजदूर के परिवार को मुआवजा और नौकरी देने की मांग को लेकर प्लांट गेट के बाहर प्रदर्शन किया. कूजू थाने के इंचार्ज सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया. प्राधिकरणों ने मृतक के परिवार को आश्वासन दिया है कि वित्तीय सहायता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

