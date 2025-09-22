झारखंड के रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा... बस और ट्रक की टक्कर में दोनों के उड़े परखच्चे, मौके पर 2 की मौत, कई घायल

झारखंड के रामगढ़ जिले में सोमवार को एनएच-23 पर छतर मांडू के पास यात्रियों से भरी श्री गोकुल बस और ट्रक की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. हादसा इतना भीषण था कि बस और ट्रक दोनों के परखच्चे उड़ गए. इस दुर्घटना में ट्रक चालक और बस में सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब दो दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बोकारो से रामगढ़ की ओर आ रही बस तेज रफ्तार में थी. इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक से आमने-सामने भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में बैठे यात्री बुरी तरह से घायल हो गए. चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. आनन-फानन में घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से रामगढ़ सदर अस्पताल ले जाया गया.

यह भी पढ़ें: Jharkhand: रामगढ़ में ज्वेलरी शॉप पर हथियारबंद डकैतों का हमला, फायरिंग कर लाखों की लूट, मालिक घायल

वहीं, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को रांची रिम्स रेफर किया गया है. हादसे में घायल यात्री मृणालकांत ने बताया कि बस में करीब 50-60 लोग सवार थे. सभी यात्री हादसे में घायल हो गए हैं. वहीं, रामगढ़ थाना के एसआई मंटू कुमार शर्मा ने पुष्टि करते हुए कहा कि इस टक्कर में दो लोगों की मौत हुई है और दो दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं.

Advertisement

हादसे के बाद उग्र ग्रामीणों ने मृतकों के शव के साथ रामगढ़-बोकारो मार्ग जाम कर दिया. करीब डेढ़ घंटे तक सड़क पर यातायात पूरी तरह ठप रहा और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. बाद में पुलिस ने समझा-बुझाकर शव को कब्जे में लिया और ग्रामीणों को शांत कराया, जिसके बाद जाम हट सका.

---- समाप्त ----