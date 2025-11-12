झारखंड: डॉक्टर से 10 लाख की रंगदारी, नहीं देने पर घर पर फायरिंग... 6 बदमाश गिरफ्तार

हजारीबाग पुलिस ने जबरन वसूली की गतिविधि में शामिल छह बदमाशों को गिरफ्तार किया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी के मुताबिक छह बदमाशों ने 30 अक्टूबर को एक झोलाछाप डॉक्टर गुलाम रबानी से 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी.

बरही अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) अजीत कुमार विमल ने बताया, "हमने रबानी से 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगने वाले छह बदमाशों को गिरफ्तार किया है. इन बदमाशों ने 6 नवंबर को रबानी के घर में खड़ी गाड़ी पर भी गोलीबारी की थी."

बदमाशों ने कबूल की अपराध में अपनी संलिप्तता

इस संबंध में बरकट्ठा थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की जांच की जा रही है. पुलिस ने गिरफ्तार किए गए छह लोगों के पास से एक देसी पिस्तौल, एक मोटरसाइकिल, आठ कारतूस और छह मोबाइल फोन जब्त किए हैं. गिरफ्तार बदमाशों ने अपराध में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली है.

एसडीपीओ ने यह भी बताया कि इसी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल टाटीझरिया के एक अन्य व्यक्ति से रंगदारी मांगने के लिए किया गया था. जिसके लिए टाटीझरिया थाने में मामला दर्ज किया गया था. गिरफ्तार किए गए लोग हजारीबाग जिले के रहने वाले हैं.

