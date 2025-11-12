scorecardresearch
 

Feedback

झारखंड: डॉक्टर से 10 लाख की रंगदारी, नहीं देने पर घर पर फायरिंग... 6 बदमाश गिरफ्तार

झारखंड की हजारीबाग पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है. बदमाशों ने एक झोलाछाप डॉक्टर से 10 लाख रुपये की रंगदारी की थी. वहीं, रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने डॉक्टर के घर पर फायरिंग भी की थी.

Advertisement
X
हजारीबाग से 6 बदमाश गिरफ्तार. (Photo: Representational )
हजारीबाग से 6 बदमाश गिरफ्तार. (Photo: Representational )

हजारीबाग पुलिस ने जबरन वसूली की गतिविधि में शामिल छह बदमाशों को गिरफ्तार किया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी के मुताबिक छह बदमाशों ने 30 अक्टूबर को एक झोलाछाप डॉक्टर गुलाम रबानी से 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी.

बरही अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) अजीत कुमार विमल ने बताया, "हमने रबानी से 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगने वाले छह बदमाशों को गिरफ्तार किया है. इन बदमाशों ने 6 नवंबर को रबानी के घर में खड़ी गाड़ी पर भी गोलीबारी की थी."

यह भी पढ़ें: बिहार: बीजेपी सांसद संजय जायसवाल से 10 करोड़ की रंगदारी मामले में एक्शन, एक आरोपी गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

Notorious criminal Arrested
12 साल से फरार 2 लाख का इनामी अपराधी हरीश लखनऊ STF के हत्थे चढ़ा, कई मामलों था वांछित 
AK47 Gang Member Aryan Upadhyay Arrested
यूपी का 'AK47 गैंग'... कारोबारी से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी, बच्चे को उठाने की धमकी 
Bypolls to 8 Assembly seats across 7 states today
सात राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, मिजोरम और झारखंड में सबसे ज्यादा वोटिंग 
Jharkhand: घाटशिला उपचुनाव में भावनाओं की सियासत 
champai soren
किसी ने कहा 'बैल' तो कोई बोला 'गद्दार'... चंपाई के आंसुओं के साथ थमा उपचुनाव का प्रचार 

बदमाशों ने कबूल की अपराध में अपनी संलिप्तता

इस संबंध में बरकट्ठा थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की जांच की जा रही है. पुलिस ने गिरफ्तार किए गए छह लोगों के पास से एक देसी पिस्तौल, एक मोटरसाइकिल, आठ कारतूस और छह मोबाइल फोन जब्त किए हैं. गिरफ्तार बदमाशों ने अपराध में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली है.

यह भी पढ़ें: '2.5 लाख महीने दो वरना...', IPS पूरन के गनर ने शराब कारोबारी से मांगी थी रंगदारी, FIR की कॉपी आई सामने

Advertisement

एसडीपीओ ने यह भी बताया कि इसी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल टाटीझरिया के एक अन्य व्यक्ति से रंगदारी मांगने के लिए किया गया था. जिसके लिए टाटीझरिया थाने में मामला दर्ज किया गया था. गिरफ्तार किए गए लोग हजारीबाग जिले के रहने वाले हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement