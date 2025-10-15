scorecardresearch
 

'2.5 लाख महीने दो वरना...', IPS पूरन के गनर ने शराब कारोबारी से मांगी थी रंगदारी, FIR की कॉपी आई सामने

आईपीएस पूरन सिंह के गनर के खिलाफ रोहतक में एक एफआईआर हुई थी. यह एफआईआर एक शराब कारोबारी की तरफ से दर्ज कराई गई थी. अब उस एफआईआर की कॉपी सामने आ गई है.

IPS पूरन सिंह. (File Photo: ITG)
IPS पूरन सिंह. (File Photo: ITG)

हरियाणा में आईपीएस पूरन सिंह और एएसआई संदीप लाठर के आत्महत्या के बाद पुलिस विभाग पर सवाल खड़े हो गए हैं. क्योंकि एक तरफ आईपीएस पूरन ने जहां वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. वहीं दूसरी ओर एएसआई ने अपने सुसाइड नोट में उन्हें भ्रष्टाचारी बताया है. इसी बीच रोहतक के शराब कारोबारी की एक एफआईआर सामने आई है. यह एफआईआर पूरन कुमार के गनमैन सुशील के खिलाफ दर्ज की गई थी.

FIR में इन बातों का है जिक्र

एफआईआर में कहा गया है कि मैं शराब ठेकेदारी का काम करता हूं. मुझे कई बदमाशों ने फिरौती के पैसों के लिए जान से मारने की धमकी दी हुई है. जिस कारण मुझे पुलिस सुरक्षा मिली हुई है. हिमांशु भाऊ गैंग के कई साथियों ने शराब के ठेकों में हिस्सा डाला हुआ है. जिस कारण मुझे अब जान का खतरा बना रहता है.

आईपीएस पूरन कुमार और संदीप लाठर. (File Photo: ITG)
मुझे कई दिन पहले एक पुलिस कर्मचारी जिसने अपना नाम सुशील बताया था. उसके मोबाइल नम्बर से मेरे नम्बर पर फोन करके मुझे आईजी साहब रोहतक के ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया गया. जब मैं मिलने गया तो उसने मुझसे धमकी भरे लहजे में बात की और कहा की अगर रोहतक में शराब का काम करना है तो आईजी साहब वाई पूरन कुमार को मंथली देनी पड़ेगी. नही तो दूसरे बदमाशों और ठेकेदारों के साथ, तुझ पर शराब तस्करी के मुकदमे दर्ज करवा देंगे.

इसके बाद फिर एक दिन उसका फोन आया  और उसने कहा कि जो मैंने कहा है वह काम करना पड़ेगा. जिसपर मैंने उस को मोबाइल पर लोकेशन भेजकर अपने ऑफिस सैक्टर 1 रोहतक में बुलाया. इस दौरान मैंने अपने एक साथी जय भगवान को भी बुला लिया था. जहां सुशील नाम के पुलिस कर्मचारी ने मुझसे दोबारा (मंथली) 2.5 लाख रुपये मांगे. जिस पर मैंने उसको बिजनेस में प्रतिस्पर्धा और बदमाशों से खतरे के बारे में बतलाया. लेकिन उसने मुझ पर पैसे देने के लिए पूरा दबाव बनाया और कहा कि आई. जी. साहब बाई. पूरन कुमार पूरी सपोर्ट करेगें.

साथ ही उसने कहा कि आप दोबारा आई.जी. साहब से मिलने के लिए आ जाओ और आई.जी. साहब से ही फाइनल कर लेना. लेकिन हमारी जो बात हुई थी, उस अमाउंट को कर दो. फिर मैं आपको आई.जी. साहब से मिलवा दूंगा. इस पूरे घटनाक्रम की मेरे पास ऑडियो रिकार्डिंग व सी.सी.टी.वी. फुटेज भी है. कृपया करके उक्त के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए.

FIR के आधार पर गनमैन को किया गया था गिरफ्तार

शराब कारोबारी की एफआईआर के बाद 6 अक्टूबर को रोहतक पुलिस ने IPS वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील को गिरफ्तार किया था. इसके अगले दिन IPS वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ में अपने घर पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी. इस मामले की जांच में ASI संदीप भी शामिल था. अपने सुसाइड नोट और वीडियो में भी संदीप ने इस मामले का ज़िक्र किया है. 

---- समाप्त ----
