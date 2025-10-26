scorecardresearch
 

बिहार: बीजेपी सांसद संजय जायसवाल से 10 करोड़ की रंगदारी मामले में एक्शन, एक आरोपी गिरफ्तार

बेतिया पुलिस ने बताया कि धमकी देने वालों का मकसद सांसद को डराकर आर्थिक लाभ उठाना प्रतीत होता है. पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और स्थानीय स्तर पर इस घटना से राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है.

बीजेपी सांसद जायसवाल को शुक्रवार को दो बार फोन पर धमकी दी गई थी (File Photo- ITG)
बिहार के बेतिया में बीजेपी सांसद डॉ. संजय जायसवाल से 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने फोन पर धमकी दी थी कि अगर रकम नहीं दी गई तो सांसद के बेटे की हत्या कर दी जाएगी.

एसडीपीओ बेतिया विवेक दीप ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया था कि सांसद को दो बार फोन कॉल किया गया. कॉल शुक्रवार दोपहर 12:40 और 12:44 बजे अज्ञात नंबरों से आए थे. उन्होंने कहा कि कॉल करने वालों ने 10 करोड़ रुपये की मांग की और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी. सांसद ने इस संबंध में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है.

इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, दूसरे आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी और जांच जारी है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और दावा किया गया है कि जल्द ही कॉल करने वालों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी.

बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सांसद की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है. इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने साइबर सेल और एसआईटी की संयुक्त टीम गठित कर जांच आगे बढ़ा दी है.

Advertisement

डॉ. संजय जायसवाल ने 2024 के अलावा 2009, 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में भी दर्ज की थी. उन्होंने सितंबर 2019 से 23 मार्च 2023 तक बिहार में बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया.

