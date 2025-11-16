प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को परिजनों ने पहले पीटा, फिर मांग में सिंदूर भरवाकर करवा दी शादी

ये कहानी धनबाद के बरवाअड्डा थाना इलाके के भेलाटांड़ बस्ती की है. यहां एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था. इस दौरान प्रेमिका के परिजनों ने उसे पकड़ लिया और पहले तो जमकर धुनाई की. इसके बाद परिजनों ने प्रेमी से प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरवा दिया.

धनबाद बाबूडीह के रहने वाले जमीन कारोबारी प्रेम गोप के बेटे सोनू गोप का प्रेम प्रसंग तीन साल से भेलाटांड की रहने वाली युवती से चल रहा था. इस बीच लड़की के परिजनों ने लड़की की शादी बोकारो में तय कर दी. घर में शादी की तैयारियां होने लगीं. तिथि फाइनल हो गई और कार्ड भी छप गए.

इस बीच सोनू गोप ने बोकारो में कॉल कर लड़के को बता दिया कि लड़की से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है, वहां शादी न करे. इस कॉल के बाद लड़की की शादी टूट गई. इस पर लड़की के परिजनों ने सोनू के पिता से मिलकर दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में बताया और शादी का प्रपोजल रखा, लेकिन सोनू के पिता शादी के लिए तैयार नहीं हुए.

सोनू ने लड़की को कॉल कर मिलने के लिए बुलाया. वहीं लड़की का कहना है कि उसने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि आपके पिता शादी से मना कर रहे हैं तो हम क्यों मिलें. इस पर सोनू लड़की के घर पहुंच गया, लड़की ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दे दी.

लड़की के परिजनों ने सोनू को पकड़कर जमकर पीटा, फजीहत की. इसी के साथ सोनू के पिता को भी जानकारी दी. सूचना पर वे कुछ करीबियों के साथ भेलाटांड़ पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच विवाद होने लगा.

इस मामले की सूचना बरवाअड्डा पुलिस को दी गई. सूचना पर बरवाअड्डा पुलिस मौके पर पहुंची. लड़की के परिजन सोनू के साथ शादी करने का दबाव डाल रहे थे. काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच बात हुई, फिर सोनू ने लड़की की मांग में सिंदूर भरा.

लड़की ने कहा- तीन साल से चल रहा प्रेम प्रसंग

इस संबंध में लड़की ने कहा कि हम दोनों के बीच तीन साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. सोनू बराबर फोन करता था कि तुम कहीं और शादी करोगी तो आत्महत्या कर लूंगा. लड़की के चाचा राजू ने कहा कि लड़की की शादी बोकारो में तय की गई थी, तिलक में दी जाने वाली सभी चीजें लड़के वालों को दी थीं.

इसके बाद इस लड़के ने बोकारो के लड़के को फोन किया तो उन लोगों ने शादी से इनकार कर दिया और जो भी सामान दिया था, उन लोगों ने वापस कर दिया. फिर हमारे समाज के लोगों ने इस लड़के के पिता से बातचीत की, लेकिन नहीं माने और शादी से इनकार कर दिया. फिर लड़का लड़की से मिलने घर पहुंच गया. दोनों को पकड़ लिया और शादी करवा दिए.

