धनबाद: छापेमारी के लिए पहुंची थी ED की टीम, कारोबारी ने रोकने के लिए छोड़े पालतू कुत्ते

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध कोयला खनन और परिवहन मामले में झारखंड और पश्चिम बंगाल में 40 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है. धनबाद में, कारोबारी एल.बी. सिंह ने ED अधिकारियों को घर में घुसने से रोकने के लिए अपने पालतू कुत्तों को छोड़ दिया.

कारोबीरा ने कुत्तों से ED टीम को रोकने की कोशिश की (Photo- ITG)
कारोबीरा ने कुत्तों से ED टीम को रोकने की कोशिश की (Photo- ITG)

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध कोयला खनन और परिवहन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में झारखंड और पश्चिम बंगाल में 40 से अधिक जगहों पर एक समन्वित और बड़ी कार्रवाई शुरू की है.

कोयला कारोबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सबसे पहले आज धनबाद में बड़ी कार्रवाई की. ईडी की टीम ने तड़के सुबह कोल कारोबारी एल.बी. सिंह के आवास और उनसे जुड़े प्रतिष्ठानों पर एकसाथ छापेमारी शुरू की. जानकारी के अनुसार, ईडी की टीम ने धनबाद में देव बिला क्षेत्र सहित कुल 18 ठिकानों पर दबिश दी है. 

एक अधिकारी ने बताया कि ये सर्च ऑपरेशन कोयला चोरी और स्मगलिंग के कई बड़े मामलों से जुड़े हैं, जिसमें अनिल गोयल, संजय उद्योग, एलबी सिंह और अमर मंडल के मामले शामिल हैं. इन मामलों में कुल मिलाकर कोयले की बड़ी चोरी और चोरी शामिल है, जिससे सरकार को सैकड़ों करोड़ का भारी फाइनेंशियल नुकसान हुआ है.

ईडी अधिकारियों के पीछे कुत्ते छोड़े

छापेमारी के दौरान एक नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला. ईडी के अधिकारियों को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए, कोल कारोबारी एल.बी. सिंह ने अपने पालतू कुत्तों को छोड़ दिया. कुत्ते परिसर में घूम रहे हैं और ईडी अफसरों को घर में घुसने से रोके हुए हैं, जबकि एल.बी. सिंह घर के अंदर से बाहर नहीं निकल रहे हैं.

यह भी पढ़ें: अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, जांच जारी

यह घटना ईडी की कार्रवाई में बाधा डालने के प्रयास को दर्शाती है. ईडी के अधिकारी अब कानूनी और सुरक्षात्मक उपायों के तहत परिसर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि छापेमारी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके.

बंगाल में भी छापेमारी

इसके अलावा, ईडी कोलकाता, दुर्गापुर, पुरुलिया और हावड़ा जिलों में अवैध कोयला खनन, गैर-कानूनी ट्रांसपोर्टेशन और कोयले के स्टोरेज से संबंधित मामलों में 24 स्थानों पर तलाशी ले रहा है.

इस कार्रवाई के तहत जिन लोगों से जुड़ी जगहों को कवर किया जा रहा है, उनमें नरेंद्र खरका, अनिल गोयल, युधिष्ठिर घोष, कृष्ण मुरारी कयाल और अन्य शामिल हैं. यह कार्रवाई झारखंड और पश्चिम बंगाल में सक्रिय कोयला माफियाओं के खिलाफ ईडी की व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है. 

---- समाप्त ----
