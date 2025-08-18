धनबाद में दो मोहल्ले के बीच फायरिंग और बमबाजी से दहशत का माहौल, कई लोग घायल

झारखंड के धनबाद में करकेंद खटाल पट्टी और पासी धौड़ा मोहल्ले के बीच चली आ रही पुरानी रंजिश ने रविवार को खौफ़नाक रूप ले लिया. बताया जाता है कि करीब 50 की संख्या में हथियारबंद युवक पासी धौड़ा पर हमला कर दिया. इस दौरान बम, गोली और पत्थरबाजी की गई. जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा. घंटों तक स्थिति ऐसी रही, जैसे पूरा मोहल्ला रणक्षेत्र में बदल गया हो.

आलम यह था कि हमलावरों ने सामने जो भी मिला, उसके साथ मारपीट की. साथ ही गाड़ियों में तोड़फोड़ की और घरों पर भी पत्थरबाजी की. इसके अलावा कई राउंड फायरिंग भी की गई. इस पत्थरबाजी, गोलीबारी और मारपीट की घटना में करीब दर्जनों लोग घायल हो गए. हालांकि, सूचना लगते ही कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंच गई. जिसके बाद सभी हमलावर फरार हो गए.

कैंप कर पुलिस सुलझा रही मामला

जानकारी के अनुसार करीब 15 घंटे पहले पासी धौड़ा के युवकों ने करकेंद खटाल में पथराव किया था. इसी का बदला लेने के लिए हमला किया गया. हमलावरों ने गुड्डू पासी, बबुआ राम, मिथलेश पासी के घरों में घुसकर तोड़फोड़ की और ओम प्रकाश चौहान के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए.

हालांकि, सूचना पाकर मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस दोनों मोहल्लों के बीच कैंप लगाकर स्थिति को नियंत्रित कर रही है. लेकिन पुलिस को यहां भी समस्याओं का सामना करना पड़ा. क्योंकि कैंप के दौरान कुछ महिलाएं पुलिस से भी भिड़ गईं. जिससे उनकी घंटों तक पुलिस से नोंकझोंक और बहस हुई. फिलहाल पासी धौड़ा निवासी सुनीता देवी की शिकायत पर पुलिस ने करकेंद खटाल के 14 लोगों को नामजद किया है व 35 अन्य अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है.

वकार हुसैन-थाना प्रभारी ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है और जो भी लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद अब स्थिति नियंत्रण में है. पुलिस द्वारा लगातार कैंप किया जा रहा है. हालांकि, घटना के बाद से ही आरोपी घर छोड़कर फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है.

