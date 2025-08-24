बोकारो में 17 साल के छात्र की एसिड से जलाकर हत्या... जंगल में अधजला शव

बोकारो जिले के नावाडीह थाना इलाके के बाराडीह गांव से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां 17 साल के छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई. उसका अधजला शव गांव से सटे जंगल में बरामद हुआ है. शव पर एसिड से जलाए जाने के निशान हैं. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, सूरज महतो नाम का छात्र बुधवार की शाम से लापता हो गया था. परिजन उसकी खोजबीन कर रहे थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया. इसके बाद गुरुवार की सुबह ग्रामीणों ने जंगल की झाड़ियों में एक अधजला शव देखा. सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और शव की पहचान सूरज महतो के रूप में की. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

यह भी पढ़ें: वाराणसी: कार पार्किंग विवाद में टीचर की पीट-पीटकर हत्या, आरोपी निकला पूर्व कुलपति का बेटा

घटना की जानकारी मिलते ही बेरमो डीएसपी बशिष्ट नारायण सिंह, नावाडीह थाना प्रभारी अमित कुमार सोनी और पेंक थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही घटनास्थल से सबूतों को जुटाया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने सूरज के मोबाइल को भी बरामद कर लिया है और उसकी जांच की जा रही है.

Advertisement

हालांकि अब तक हत्या के कारणों और आरोपियों के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लगा है. पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. फिलहाल गांव में दहशत और तनाव का माहौल है. ग्रामीणों ने पुलिस से मांग की है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाए.

पुलिस ने छात्र के परिजनों से पूछताछ की है. फिलहाल पुलिस कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है. ऑफ कैमरा डीएसपी बशिष्ट नारायण सिंह ने कहा कि हत्या के हर एंगल से जांच की जा रही है. तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही अपराधियों को चिह्नित कर गिरफ्तारी की जाएगी.

---- समाप्त ----