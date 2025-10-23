जबरन वसूली, धमकी और हथियारों की सप्लाई... कौन है रिया सिन्हा, जिसे रांची पुलिस ने किया अरेस्ट

रांची में पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन के दौरान कोयलांचल शांति सेना (KSS) के पांच गैंगस्टरों को पकड़ा है, जिनमें गैंग लीडर सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा भी शामिल थी. गिरफ्तार गैंगस्टरों के कब्जे से तीन पाकिस्तान मेड पिस्टल, सात मैगजीन, 13 कारतूस, एक चार-पहिया वाहन, छह मोबाइल और 10 लाख रुपये कैश मिले हैं.

एजेंसी के अनुसार, ये गैंगस्टर स्थानीय कारोबारियों को धमकाने और उनसे जबरन वसूली करने के लिए सक्रिय थे. इस गैंग का कनेक्शन गैंगस्टर प्रिंस खान से था, जो इस समय UAE में रहता है. जांच में पता चला कि सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान पाकिस्तान से हथियार मंगवा रहे थे, जो पंजाब के रास्ते ड्रोन के माध्यम से भारत लाए जा रहे थे. इन हथियारों का इस्तेमाल रांची समेत पूरे राज्य में दहशत फैलाने और व्यवसायियों से पैसा वसूली में हो रहा था.

यह भी पढ़ें: 'कुणाल की हत्या से पहले की थी रेकी...' लेडी डॉन जिकरा से पूछताछ में बड़ा खुलासा, नाबालिगों का गैंग कर रही थी तैयार

एसपी (सिटी) पारस राणा का कहना है कि हथियारों और धन की आपूर्ति एक संगठित नेटवर्क के तहत हो रही थी. रांची में इनामुल हक उर्फ बब्लू खान और उसके सहयोगी सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान के लिए वसूली कर रहे थे. वसूला गया पैसा बाद में UAE और फिर वहां से पाकिस्तान भेजा जाता था, जहां उसका इस्तेमाल अवैध हथियार खरीदने और अन्य अपराधों में किया जाता था.

Advertisement

रिया सिन्हा कौन है?

गिरफ्तार किए गए अपराधियों में एक नाम है रिया सिन्हा का, जो KSS नेता सुजीत सिन्हा की पत्नी है. पुलिस के अनुसार, रिया ने गैंग की गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई. वह इनामुल हक और उसके साथियों के संपर्क में थी और हथियारों की डिलीवरी में मदद कर रही थी. उसके खिलाफ पहले से गैर जमानती वारंट जारी था. उसके खिलाफ केस दर्ज कर एक्शन लिया जा रहा है. एसपी ने कहा कि रिया सिन्हा हथियार सप्लाई नेटवर्क की महत्वपूर्ण कड़ी थी. उसने व्यवसायियों को धमकाने और हथियारों की डिलीवरी में सहयोग किया. अब उसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी है.

हथियारों की डिलीवरी और महिलाओं की भूमिका

जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से मंगाए गए हथियारों की डिलीवरी में कुछ महिलाएं पंजाब से रांची आईं. इसके अलावा यह खुलासा हुआ कि हथियारों की सप्लाई पूरी तरह से संगठित थी और इसका नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ था. यह खुलासा रांची पुलिस के लिए बड़ी सफलता साबित हुआ.

गिरफ्तार आरोपियों में इनामुल हक, उसका बॉडीगार्ड रवि आनंद उर्फ सिंघा, मोहम्मद शहीद उर्फ अफरीदी खान और मोहम्मद सिराज शामिल हैं. सभी के खिलाफ पहले से गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं. अकेले रांची में ही इनामुल हक के खिलाफ दस से अधिक मामले पेंडिंग हैं. पिछले महीने तुपुदाना थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग घटना के लिए KSS ने जिम्मेदारी ली थी. पुलिस अब इस नेटवर्क की शेष कड़ियों की तलाश में है. पाकिस्तान के हथियार सप्लायर के बारे में भी पुलिस को खबर मिली है.

---- समाप्त ----