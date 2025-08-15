‘हमारा पूरा गांव बैठ गया, शादियां हो रहीं कैंसल’… पहलगाम में आज कैसे हैं हालात, पढ़ें Ground Report

'पांच सालों से कारोबार बढ़िया चल रहा था. अप्रैल-मई-जून में ऐसी भीड़ होती कि लोगों को लौटाना पड़ जाता था. दिन से देर शाम तक काम चलता. अब मामला अलग है. पहलगाम में जो हुआ, उसने पर्यटकों को बिदका दिया. उठता कारोबार ठंडा पड़ गया. अब बस, आने वाले वक्त से कुछ उम्मीद है.'

कश्मीर में घोड़े वालों से लेकर हाउस बोट वाले तक यही बात दोहराते हैं. 'हमारी क्या गलती थी' का भाव बुखार में उतरे स्वाद की तरह जबान में घुलता हुआ.

पहलगाम टैरर अटैक के तुरंत बाद ऑपरेशन सिंदूर चला. भारतीय सेना ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला कर उन्हें ध्वस्त कर दिया. अब करीब दो हफ्तों पहले ऑपरेशन महादेव चलाया गया, जिसमें उन आतंकवादियों को भून दिया गया, जिन्होंने बायसरन घाटी में पर्यटकों की हत्या की थी.

इस बीच कई चीजें हुईं. वादियों-घाटियों-झीलों-पहाड़ों वाले कश्मीर में पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बात हुई. कैंडल मार्च निकाले गए. रोते हुए स्ट्रीट वेंडर्स ने पर्यटकों से लौटने की अपील की. प्रशासन ने भी सुरक्षा का भरोसा दिलाया. उसके बाद क्या! क्या कश्मीर में रौनक लौट चुकी है. या घाटी में 30 साल पुराना सूनापन लौट आया है!

अटैक के 100 दिन बाद aajtak.in ने वहां पहुंचकर टटोला कि बीते वक्त में क्या बदल चुका, और कितना-क्या बाकी है.

पहलगाम मार्केट और बेताब वैली में कई लोग मिले, जिनके घर पूरी तरह से टूरिज्म के भरोसे चल रहे थे. वे अब भी वहीं रुके हैं. उन्हीं जगहों पर. उसी काम के भरोसे. बस अब व्यस्तता की जगह इंतजार ले चुका.

टैक्सी स्टैंड पर ज्यादातर टैक्सी चालक खाली बैठे हुए. हमारे पहुंचते ही पहले तो भीड़ जुटी, फिर कैमरा देखकर छंटने लगी.

पहलगाम में टैक्सी स्टैंड वाले अब पारी लगाकर काम करते हैं. (Photo- India Today)

'बात का बतंगड़ बन जाता है. पहले ही काफी फेरियां लग चुकीं. एक-एक से पूछताछ हुई. जरूरी भी थी. इतने लोगों की जान गई थी. लेकिन अब हमारे पेट कट रहे हैं.' एक टैक्सी वाला नाम न बताने की शर्त पर कहता है.

अब तो 100 दिन से ऊपर हो चुके. अब भी क्या वही माहौल है?

देख तो रही हैं आप. यहां पूरे स्टैंड में आपके अलावा कोई बाहरी नहीं. रोटेशन पर काम हो रहा है कि आज ये टैक्सी चलाएगा, कल वो. पहले रोज का 1500 या पीक में इससे कहीं ऊपर कमाते थे. अब कभी दो सौ, तीन सौ आते हैं, या फिर वो भी नहीं.

फिर भी, हालात कुछ तो बेहतर हुए होंगे!

अभी नहीं. लेकिन उम्मीद है. सुना है कि सरकार टूरिस्ट्स को सात-सात हजार रुपए दे रही है कश्मीर जाने के. कोने-कोने में मिलिट्री और पुलिस तैनात है. अगर सब ठीक रहा तो अगस्त खत्म होते-होते गाड़ी पटरी पर लौट आएगी.

घूमने के लिए सरकारी मदद... ये बात टैक्सी वालों से लेकर शू पॉलिश करने वाले तक दोहराते हैं. किसी को नहीं पता कि ये जानकारी कहां से आई, लेकिन सभी सुनी-सुनाई दोहरा रहे हैं.

घूमने के बदले पैसे मिलने की बात आपसे किसने बताई!

‘सब जानते हैं. हमारी एसोसिएशन को भी पता है.’ अनाम टैक्सी चालक कहता है. ‘आज नहीं तो कुछ रोज बाद इसका असर भी दिखेगा.’

बेहतर कल की ये उम्मीद हालांकि डेटा में नहीं दिखती. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, साल 2024 में दो करोड़ पैंतीस लाख से कुछ ज्यादा घरेलू पर्यटक आए, जबकि विदेशी मेहमान भी साठ हजार से ऊपर थे. वहीं इस साल जून के तक का डेटा के अनुसार डोमेस्टिक सैलानियों की संख्या करीब एक करोड़ रही जबकि पीक सीजन बीत चुका.

अटैक के तुरंत बाद सुरक्षा के लिहाज से लगभग 50 स्पॉट बंद कर दिए गए थे. इन जगहों को चरण-दर-चरण खोला जा रहा है. हालांकि अभी भी कई स्पॉट बंद हैं और प्रशासन की तरफ से इन्हें खोलने की टाइमलाइन नहीं जारी नहीं हुई.

श्रीनगर और पहलगाम की तमाम भीड़भाड़ वाली जगहों पर या तो सुरक्षा एजेंसियों के जवान दिखेंगे, या सन्नाटा.

पिछले चार महीनों से पोनी स्टैंड पर इक्का-दुक्का ग्राहक दिखते हैं, या वो भी नहीं. (Photo- India Today)

शुरुआत पहलगाम से.

यहां घोड़े चलाने वालों का बड़ा स्टैंड है. इस सीजन में स्टैंड में पोनी के लिए धक्का-मुक्की होती थी. मनमाने दामों पर बुकिंग होती और पर्यटक एक से दूसरी जगह आते-जाते. अब माहौल अलग है. दिन का एक बड़ा हिस्सा पार हो चुका, जबकि घोड़ों के मालिक अब भी इंतजार कर रहे हैं. चट्टानों पर सुस्ताते कुछ लोगों ने हमसे बात करने से साफ मना कर दिया.

आमतौर पर टूरिस्ट फ्रैंडली माना जाता ये तबका घबराया हुआ है कि कुछ भी गलत-सही निकल गया तो परेशानी हो जाएगी. ये बदलाव पहलगाम अटैक के बाद आया. वे खुद भी यह बात मानते हैं.

गुलाम नबी नाम का एक युवक आखिरकार बात करने के लिए राजी होता है.

'पहले बहुत अच्छी कमाई हो जाती थी. अब कई-कई दिन तक कोई ग्राहक नहीं मिलता. घोड़ों को खिलाने-पिलाने का खर्च ही रोजाना का तीन से चार सौ रुपए होता है. वे तो बेजुबान हैं. भूख जता नहीं सकते. इतने सालों तक उनकी वजह से हमारा घर चला. अब पैसे भले न हों, लेकिन हम उन्हें भूखा कैसे छोड़ें! तो उधार लेकर उन्हें खिला रहे हैं.'

उधार चुकाएंगे कैसे?



तीस-एक साल का ये युवक खाली आंखों से देखता है मानो खुद भी यही सोच रहा हो.

हादसे के बाद लोगों की कुछ नाराजगी घोड़े वालों से भी रही कि उन्होंने साथ नहीं दिया! आप लोगों की कुछ गलती तो थी! आरोप में लिपटा सवाल.

क्या करते वे भी. गोली चलने लगी तो डर गए थे. लेकिन बाद में वही लोग सबको नीचे ले-लेकर पहुंचे. जितनी हो सकी, मदद की.

पोनी मालिक गुलाब नबी के मुताबिक, सभी लोग कर्ज लेकर खा रहे हैं. (Photo- India Today)

चट्टान पर बैठ घोड़े को सहलाता चटख जैकेट पहने हुआ ये युवक 22 अप्रैल की तस्वीर का ही हिस्सा है. सुर्ख लेकिन उदास.

पोनी स्टैंड के बाद हम लगभग दो घंटे तक पहलगाम बाजार का एक से दूसरा कोना नापते रहे. आम वक्त में जहां चलते हुए कंधों से कंधे टकराएं, वहां सड़कें सूनी पड़ी हुई थीं. दुकानदार और फेरीवाले दोनों ही आवाजें लगाकर हमें बुलाते हुए. ऐसा ही एक थोक विक्रेता मुर्तजा हमसे टकराता है.

1000 में 10 शॉल लेने की मनुहार करते मुर्तजा कहते हैं- पहले हमें लोगों को बुलाना नहीं होता था. वे खुद खोजकर दुकानों तक आते. अब हम भी फेरीवालों की तरह आइए मैडम, आइए सर कहते घूमते हैं.

एक दिन में कितनी कमाई हो जाती है.



10 से 15 हजार रुपए. हम थोक बिजनेस करते हैं तो फिर भी ठीक है. बाकियों का बड़ा नुकसान हुआ. जिन होटल्स में पहले कमरे नहीं मिल रहे थे, वे खाली पड़े हैं.

मुर्तजा ऑफ-रिकॉर्ड मानते हैं कि कई लोगों ने खुद किराए पर होटल लिए थे ताकि पीक सीजन में कमा सकें. अब वे हर महीने का लाखों रुपए किराया चुका रहे हैं और डिप्रेशन में हैं. कईयों के हाल बहुत बुरे हैं. बहुत बुरे. बस ऊपरवाले का सहारा है! वे बुदबुदाते हैं, जैसे खुद को ही तसल्ली दे रहे हों.

बाजार में जगह-जगह सेना और बीएसएफ के जवान तैनात. ऐसे कई जवानों से हमारी ऑफ-रिकॉर्ड बात हुई. एक कहता है- मेरी पहले भी यहां ड्यूटी रही. एक जगह स्थिर नहीं रह पाते थे. भीड़ आती तो टकराती हुई आगे चलती. अब सड़कें भी खाली हैं, हम भी खाली.

पहलगाम की सड़कें और बाजार खाली पड़े हुए हैं. (Photo- India Today)

तो इससे आपका काम कुछ आसान हो जाता होगा!

नहीं. इससे तो खतरा बढ़ता ही है. अगर कोई हेरफेर वाले दिमाग का हुआ तो हमें सीधा देख सकता है और निशाने पर भी ले सकता है. लेकिन ये भी सच है कि अब कोई ऐसी हिम्मत करेगा नहीं. वो जितने भी हों, हम उनपर भारी हैं.

15 अगस्त के बाद श्रीनगर और पहलगाम में टूरिज्म एक बार फिर बढ़ने की उम्मीद की जा रही है. इस बीच बाकी एजेंसियों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर पुलिस के पास क्या इंतजाम है, इसे समझने के लिए हम करीबी थाने भी पहुंचे. वहां टावर पर तैनात एक सिपाही कहता है- साहब सुबह से गश्त पर हैं.

थाने में कौन है?

मुंशी जी हैं. चाहें तो उनसे मिल लीजिए.

पहलगाम के बाद हम बेताब वैली पहुंचे.

चीड़ और विलो के पेड़ों से घिरी इस घाटी में लिद्दर नदी बहती है, जिसका पानी नीलम और पन्ना के बीच का कुछ रंग लिए हुए.

गाड़ी से उतरते ही किस्म-किस्म के भीड़ इर्द-गिर्द सिमट आती है. एक बच्ची हाथों पर कबूतर बिठाकर तस्वीर खिंचाने का इसरार करते हुए देर तक साथ चलती है. पास ही उसका छोटा भाई खरगोश के साथ तस्वीर खिंचाने का बिजनेस चलाता हुआ. शाहिदा नाम की 11 साल की इस बच्ची को नहीं पता कि पहलगाम में क्या हुआ. वे बस इतना जानती हैं कि कुछ लोग मरे और काम रुक गया.

पक्षी के साथ तस्वीरें खिंचाने के बदले पैसे कमाने वाली शाहिदा का पूरा परिवार सैलानियों के भरोसे रहता था. (Photo- India Today)

कबूतर को आजाद क्यों नहीं कर देतीं!

फिर इनको कौए खा जाएंगे. अभी तो कम से कम जिंदा हैं. भूरी आंखों वाली बच्ची कबूतर को फिर मेरी तरफ बढ़ाती है. 'अपनी खुशी से जो देना हो, दे देना...' मुझसे निराश हो वे जोर-जोर से आवाज लगाती आगे निकल जाती हैं.

इसी घाटी में एलबम लिए एक शख्स आशिफ हुसैन मिलेगा, जो बेताब फिल्म से भी खूबसूरत तस्वीरें खींचने का दावा करता है.

आशिफ के करीब ही एक छोटी-सी दुकाननुमा टपरी सजी हुई, जिसमें अलग-अलग रंग और साइज की कश्मीरी पोशाक और गहने हैं. उनकी तरफ इशारा करते हुए वे कहते हैं- अप्रैल में जो कुछ हुआ, उसके बाद से हम बेकार हैं. आप बस इतना समझ लीजिए कि पहले का कमाया हुआ ही अभी खा रहे हैं. मेरा आठ लोगों का परिवार है. बच्चियां तालीम ले रही हैं. ऐसे चलता रहा तो पता नहीं कितने दिन तक खींच सकेंगे.

अप्रैल में क्या हुआ था, कुछ पता है आपको?

ऐसे तो हम क्या बता सकेंगे. हम वैसे भी एक दूसरी वैली में थे. बस, आपकी तरह ही हमें भी पता लगा.

एक और फोटोग्राफर मोहम्मद अलताफ शेख आम दिनों में आशिफ के कंपीटिटर थे, लेकिन अब हमदर्द हैं. वे जोड़ते हैं- हमने तो कैंडल मार्च भी किया. पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लगाए. हमला क्यों हुआ, किसी को नहीं पता. लेकिन तबसे हमारा पूरा गांव बैठ गया है. शादियां कैंसल हो चुकीं. हम ही क्यों, घोड़े वाले, होटल वाले, गाइड सब खाली हैं.

खाली...इंतजार...बेबसी... ये दो-तीन शब्द कश्मीर में बार-बार सुनाई दिए.

जो गलियां-बाजार पहले रोशनी और शोर से भरे रहते थे, वहां अब दुकानें तो हैं, लेकिन खरीदार नहीं. सड़कें हैं, लेकिन उन्हें सड़क बनाने वाले पांव नहीं. घाटियां भी हैं, लेकिन उन्हें सहारने वाले नहीं.

लाल चौक का घंटाघर अब कुछ इस हाल में है. (Photo- India Today)

पहलगाम से शुरू हुआ सन्नाटे का ये सफर 90 किलोमीटर दूर श्रीनगर के लाल चौक तक साथ बना रहा.

आम वक्त में रंग-रोशनी और खुश्बुओं से लबरेज ये टूरिस्ट सेल्फी पॉइंट खाली पड़ा हुआ. लंबे इंतजार के बाद भी मेरे अलावा घंटाघर पर कोई टूरिस्ट नहीं दिखा. थोड़े-बहुत स्थानीय लोग मोलभाव करते हुए. थककर मैं खुद ही एक दुकान में पहुंची, जहां दो-.चार दुकानदार शुक्र की नमाज के बाद खाना-पीना कर रहे थे.

दस्तरखान से एक फल उठाते हुए उनमें से एक कहता है- फलों में केले की मौत सबसे दर्दनाक होती है. हरा-ताजा दिखता ये फल चंद घंटों में मुरझा जाता है और चौबीस घंटा बीतते-बीतते कुम्हलाकर दम तोड़ने लगता है. यही हाल कश्मीर का हो रहा है. पिछले साल तक जो जगह सबकी पसंदीदा थी, एक झटके में वो मन से उतर गई. अब हम हैं. बीतते दिन हैं. और ये दुकान है.

डल झील हमारा आखिरी पड़ाव थी.

यहां कश्मीर हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के लोग हमसे बात करने से इनकार कर देते हैं. वे नाराज हैं कि मीडिया उनकी गलत तस्वीर पेश करता रहा. कई घाट पार करने और काफी हां-ना के बाद जमीर हुसैन बट हमसे ऑन-रिकॉर्ड बात करने को राजी हुए. ये शख्स ऑर्गेनिक खेती के मामले में कई बड़े अवॉर्ड भी पा चुका.

डल झील पर शिकारा और हाउसबोट्स के मालिक बात करने से कतराते हैं. (Photo- India Today)

इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, हमसे कुछ भूल हुई तो परेशानी होगी. वैसे भी कई दिनों के इंतजार के बाद झील में उतरने की हमारी पारी आ रही है- जमीर से मिलवाते हुए एक हाउसबोट मालिक कहता है.

शिकारा चलाने वाले जमीर मानते हैं कि पहलगाम हमले के बाद काम काफी कम हो गया. 'अपने घाट की बात करूं तो यहां साठ शिकारा हैं. पहले सब बिजी रहते थे. अब रोज 10 शिकारावाले आते हैं. अगले रोज दूसरे दस. थोड़ी-बहुत कमाई इसी बंदोबस्त से हो रही है.'

फिर घर कैसे चलते हैं आपके?



अब क्या कहें! मेन सीजन में ये घटना हो गई वरना अप्रैल से लेकर मई-जून-जुलाई में हम पूरे साल का खर्चा निकाल लेते थे. मेरी बात अलग है. हमारी खेती-बाड़ी भी है. चटाई भी बनाते हैं. तो खर्चा चल रहा है.

जमीर मोबाइल पर तस्वीरें दिखाते हैं. अवॉर्ड लेती हुई. मुस्कुराती हुई. खेती करती हुई. वे कहते हैं- हमारा काम चल रहा है लेकिन साथियों की तकलीफ देखी नहीं जाती. बस, उम्मीद ही है कि रौनक बहाल हो जाए.

बात करते हुए पहलू बदलकर वे शिकारा के सिरहाने पर सिर टिका लेते हैं. कुछ इस इत्मीनान से, जैसे बच्चा थकी हुई मां के पास सट आए. दुआ बुदबुदाती अधबंद आंखें.

उन्हें वहीं छोड़कर हम लौटते हैं तो ड्राइवर कहता है- पता नहीं, कश्मीर को किसकी बददुआ लग गई!

---- समाप्त ----