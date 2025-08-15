scorecardresearch
 

Feedback

किश्तवाड़: तबाही के मंजर में उम्मीद की तलाश, मलबे में जिंदगी ढूंढ रहे हैं जवान और बचाव दल, अब तक 65 की मौत

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर पसरा हुआ है. इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं और कई अब भी लापता हैं.

Advertisement
X
किश्तवाड़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है. (Photo: Screengrab)
किश्तवाड़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है. (Photo: Screengrab)

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा इलाका तबाही में बदल गया. गुरुवार दोपहर करीब 12:25 बजे चशोटीऔर पड्डर ताशोति इलाके में अचानक बादल फटा और चिनाब नदी में उफान आ गया. देखते ही देखते नदी का जलस्तर बढ़ा और तेज़ बहाव अपने साथ मकान, गाड़ियां, मंदिर, पुल और लोगों की जिंदगियां बहा ले गया.

अब तक इस आपदा में 65 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं हैं और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं. प्रशासन और राहत एजेंसियां दिन-रात मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए जुटी हुई हैं. सेना, NDRF, SDRF और पुलिस जवान रस्सियों और मशीनों की मदद से लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे हैं.

मंत्री जावेद डार ने बारामूला में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अभी भी लापता लोगों की सटीक संख्या साफ नहीं हो पाई है. रेस्क्यू टीमें लगातार मलबे में दबे लोगों को निकालने के प्रयास कर रही हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Cloudburst in Kishtwar, 65 dead, 220 missing; rescue operations ongoing.
किश्तवाड़ आपदा में अब तक 65 की मौत, सैकड़ों लापता; रेस्क्यू जारी 
cloudburst in kishtwar jammu and kashmir causes severe damage
किश्तवाड़ में जहां फटा बादल, वहां हर तरफ तबाही का मंजर, देखें ग्राउंड रिपोर्ट  
Kishtwar flash floods
Machail Mata Cloudburst: मलबों में दबे घर, तबाह गाड़ियां और लापता लोगों की तलाश... किश्तवाड़ में ऐसा है मंजर, Photos 
Cloudburst in Kishtwar causes chaos, 60 deaths.
46 की मौत, 220 अब भी लापता... किश्तवाड़ आपदा पर देखें लेटेस्ट अपडेट 
चश्मदीदों ने बताया बादल फटने के बाद क्या हुआ (Photo: ITG)
'10 लाशें हमने खुद निकाली, अभी भी लोग मलबों के नीचे दबे हैं...', किश्तवाड़ त्रासदी की कहानी चश्मदीदों की जुबानी 

यह भी पढ़ें: Kishtwar Cloudburst: 'हमें लगा दुनिया खत्म हो गई…' किश्तवाड़ के पीड़ितों ने सुनाई तबाही की खौफनाक दास्तान, अब तक 46 की मौत

Advertisement

इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शुक्रवार दोपहर को किश्तवाड़ का दौरा करेंगे. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि राज्य प्रशासन पूरी ताकत से राहत और बचाव कार्य में लगा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम से फोन पर बात कर रेस्क्यू अभियान की जानकारी ली है.

पूरा गांव खहंडर में तब्दील

आपदा का असर इतना भयावह है कि पूरा इलाका खंडहर में बदल चुका है . मकान ढह गए, गाड़ियां बर्बाद हो गईं और सड़कें विशाल पत्थरों से बंद हो गईं. स्थानीय लोग किसी तरह जान बचाकर भागते दिखे. सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें और वीडियो इस तबाही की गवाही दे रहे हैं- कैसे मलबे और गाद से भरा पानी पूरे गांव को समतल कर गया.

किश्तवाड़ में आई यह तबाही मचैल माता यात्रा के रास्ते पर हुई, जहां हजारों श्रद्धालु मौजूद थे . कई तीर्थयात्री भी इस संकट की चपेट में आ गए . यही वजह है कि मचैल माता की वार्षिक यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है .

पीएम ने की सीएम अब्दुल्ला से बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर गहरी चिंता जताई है और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से फोन पर बात कर राहत व बचाव कार्यों की जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राज्य प्रशासन पूरी ताकत से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: किश्तवाड़: फ्लैश फ्लड में बह गया लंगर का पूरा टेंट, जानें- मचैल माता यात्रा मार्ग पर क्या हुआ

अभी भी दर्जनों लोग लापता हैं और उनके परिजन अस्पतालों व राहत शिविरों में अपने प्रियजनों की तलाश में भटक रहे हैं . लोगों की आंखों में आंसू और दिलों में डर साफ झलक रहा है.

सेना और राहत एजेंसियों का कहना है कि बचाव अभियान लगातार जारी है और हेलिकॉप्टर व ड्रोन की मदद से दूरदराज के इलाकों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement