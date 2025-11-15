दिल्ली विस्फोट के आरोपी डॉ. उमर नबी का घर गिराए जाने पर महबूबा मुफ्ती ने दिया ऐसा रिएक्शन

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को दिल्ली विस्फोट में शामिल विस्फोटकों से लदी कार चलाने वाले डॉ. उमर नबी के घर को गिराए जाने की निंदा करते हुए कहा कि संदिग्ध आतंकवादियों के दोस्तों और परिवारों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से घाटी में भय का माहौल पैदा हो गया है.

पीटीआई के मुताबिक, महबूबा मुफ्ती ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उनकी पार्टी दिल्ली विस्फोट में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के पक्ष में है, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रक्रिया में आरोपियों के निर्दोष परिजनों को सजा न मिले.

महबूबा मुफ्ती ने संवाददाताओं से कहा, 'दिल्ली में हुई इस दुखद घटना में कई लोग मारे गए और इसने पूरे देश को शोक में डुबो दिया है. इसके परिणामस्वरूप पूरे कश्मीर में छापेमारी की गई है. हम इसके पीछे शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों और दोस्तों को हिरासत में लेने से, खासकर घाटी में, भय का माहौल पैदा हो गया है.'

अपनी पार्टी के उम्मीदवार आगा सैयद मुंतज़िर के उपचुनाव जीतने के बाद, उन्होंने मध्य कश्मीर ज़िले के बडगाम विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया. मुफ़्ती ने उम्मीद जताई कि इसमें शामिल लोगों के ख़िलाफ़ क़ानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा, 'केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विस्फोट के बाद कहा था कि क़ानून अपना काम करेगा और इसमें शामिल लोगों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. हम भी कड़ी कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन यह क़ानून के मुताबिक होनी चाहिए. किसी ऐसे व्यक्ति के घर को उड़ा देना जहां उसके बुज़ुर्ग माता-पिता रहते हैं, जिनका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है, दोस्तों और रिश्तेदारों को गिरफ़्तार करना, मुझे लगता है कि यह क़ानून के ख़िलाफ़ है. ऐसा नहीं होना चाहिए.'

पीडीपी अध्यक्ष ने बडगाम के लोगों का उनकी पार्टी में भरोसा जताने के लिए आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा, 'मैं आज यहां केवल बडगाम निर्वाचन क्षेत्र के लोगों और अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने आई हूं. बडगाम के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के 50 विधायकों को दरकिनार कर दिया और पीडीपी में अपना विश्वास दिखाया. मैं ईश्वर से आशा और प्रार्थना करती हूं कि वह हमें साहस और शक्ति प्रदान करें ताकि हम बडगाम के लोगों के विश्वास पर खरा उतर सकें और उनकी सेवा कर सकें.'

पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक साल में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रदर्शन से लोगों का मोहभंग हो गया है. उन्होंने कहा, 'वे (लोग) निराश हैं, इसलिए वे एक विकल्प चाहते हैं और ऐसे में पीडीपी उनके सामने एक विकल्प के रूप में आ रही है, और उन्होंने मुंतज़िर को यह सोचकर चुना है कि वह शिक्षित, युवा हैं और काम करना चाहते हैं.'

गुरुवार और शुक्रवार की दरम्यानी रात सुरक्षा बलों ने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में डॉ. उमर नबी के घर को ध्वस्त कर दिया था. उमर विस्फोटकों से लदी हुंडई i20 चला रहा था. विस्फोट स्थल से एकत्र किये गये डीएनए नमूनों के डॉ. उमर की मां से मिलान किया गया था, उनकी पहचान की पुष्टि कर दी गई है.

