scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली विस्फोट के आरोपी डॉ. उमर नबी का घर गिराए जाने पर महबूबा मुफ्ती ने दिया ऐसा रिएक्शन

महबूबा मुफ्ती का कहना है कि उनकी पार्टी दिल्ली विस्फोट में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के पक्ष में है, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रक्रिया में आरोपियों के निर्दोष परिजनों को सजा न मिले.

Advertisement
X
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो (फोटो-ITG)
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो (फोटो-ITG)

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को दिल्ली विस्फोट में शामिल विस्फोटकों से लदी कार चलाने वाले डॉ. उमर नबी के घर को गिराए जाने की निंदा करते हुए कहा कि संदिग्ध आतंकवादियों के दोस्तों और परिवारों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से घाटी में भय का माहौल पैदा हो गया है.

पीटीआई के मुताबिक, महबूबा मुफ्ती ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उनकी पार्टी दिल्ली विस्फोट में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के पक्ष में है, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रक्रिया में आरोपियों के निर्दोष परिजनों को सजा न मिले.

महबूबा मुफ्ती ने संवाददाताओं से कहा, 'दिल्ली में हुई इस दुखद घटना में कई लोग मारे गए और इसने पूरे देश को शोक में डुबो दिया है. इसके परिणामस्वरूप पूरे कश्मीर में छापेमारी की गई है. हम इसके पीछे शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों और दोस्तों को हिरासत में लेने से, खासकर घाटी में, भय का माहौल पैदा हो गया है.'

सम्बंधित ख़बरें

Delhi Blast Case investigation
Delhi Blast: आतंक के नेटवर्क पर कार्रवाई तेज 
Delhi Crime 3, Jolly LLB 3
OTT Release: 'दिल्ली क्राइम 3' से लेकर 'जॉली LLB 3' तक, इस वीकेंड रिलीज हुईं ये फिल्में-वेब सीरीज 
Red Fort Blast
Red Fort Blast में नया खुलासा 
Dr Umar Nabi was panicked with JK Police Tweet
'भाग सकते हो, लेकिन बच नहीं सकते'... जम्मू-कश्मीर पुलिस के ट्वीट से जुड़ा दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन 
Delhi Red Fort car blast Turkey connection
तुर्की से फरमान? दिल्ली में धमाका 

अपनी पार्टी के उम्मीदवार आगा सैयद मुंतज़िर के उपचुनाव जीतने के बाद, उन्होंने मध्य कश्मीर ज़िले के बडगाम विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया. मुफ़्ती ने उम्मीद जताई कि इसमें शामिल लोगों के ख़िलाफ़ क़ानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement

महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा, 'केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विस्फोट के बाद कहा था कि क़ानून अपना काम करेगा और इसमें शामिल लोगों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. हम भी कड़ी कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन यह क़ानून के मुताबिक होनी चाहिए. किसी ऐसे व्यक्ति के घर को उड़ा देना जहां उसके बुज़ुर्ग माता-पिता रहते हैं, जिनका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है, दोस्तों और रिश्तेदारों को गिरफ़्तार करना, मुझे लगता है कि यह क़ानून के ख़िलाफ़ है. ऐसा नहीं होना चाहिए.'

पीडीपी अध्यक्ष ने बडगाम के लोगों का उनकी पार्टी में भरोसा जताने के लिए आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा, 'मैं आज यहां केवल बडगाम निर्वाचन क्षेत्र के लोगों और अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने आई हूं. बडगाम के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के 50 विधायकों को दरकिनार कर दिया और पीडीपी में अपना विश्वास दिखाया. मैं ईश्वर से आशा और प्रार्थना करती हूं कि वह हमें साहस और शक्ति प्रदान करें ताकि हम बडगाम के लोगों के विश्वास पर खरा उतर सकें और उनकी सेवा कर सकें.'

पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक साल में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रदर्शन से लोगों का मोहभंग हो गया है. उन्होंने कहा, 'वे (लोग) निराश हैं, इसलिए वे एक विकल्प चाहते हैं और ऐसे में पीडीपी उनके सामने एक विकल्प के रूप में आ रही है, और उन्होंने मुंतज़िर को यह सोचकर चुना है कि वह शिक्षित, युवा हैं और काम करना चाहते हैं.'

Advertisement

गुरुवार और शुक्रवार की दरम्यानी रात सुरक्षा बलों ने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में डॉ. उमर नबी के घर को ध्वस्त कर दिया था. उमर विस्फोटकों से लदी हुंडई i20 चला रहा था. विस्फोट स्थल से एकत्र किये गये डीएनए नमूनों के डॉ. उमर की मां से मिलान किया गया था, उनकी पहचान की पुष्टि कर दी गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement