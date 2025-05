'What the hell... सीजफायर का क्या हुआ? श्रीनगर में कई धमाके', पाकिस्तान की ताजा गोलाबारी के बाद गुस्से में उमर अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर में फिर से धमाकों की खबर है. श्रीनगर में कई जगहों पर धमाके हुए हैं. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा है कि सीजफायर का क्या हुआ? श्रीनगर में चारों ओर धमाके की आवाज सुनाई दे रही है. धमाके के बाद श्रीनगर में ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया है. बारामूला में भी ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया है. बता दें कि पाकिस्तान अखनूर, राजौरी और आरएस पुरा में अभी फायरिंग कर रहा है. बारामूला में एक धमाके की खबर है. यहां एक ड्रोन गिराया गया है.



उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में कोई सीजफायर नहीं है. श्रीनगर के बीचोबीच एयर डिफेंस यूनिट को एक्टिवेट कर दिया गया है.

What the hell just happened to the ceasefire? Explosions heard across Srinagar!!!