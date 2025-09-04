कुल्लू हादसा: भूस्खलन में ढहे तीन मकान, 10 दबे, एक की मौत, छह की तलाश जारी

हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है. कुल्लू जिले के अखाड़ा बाजार इलाके में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हुआ. मठ की पहाड़ी से भूस्खलन होने पर तीन मकान इसकी चपेट में आ गए. दो मकान पूरी तरह से ढह गए जबकि एक मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ.

इस हादसे में 10 लोग मलबे में दब गए. राहत और बचाव कार्य शुरू होने के बाद चार लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन इलाज के दौरान एक ने दम तोड़ दिया. तीन घायलों का ढालपुर अस्पताल में इलाज जारी है. मलबे में अब भी छह लोग दबे होने की आशंका है. इनमें पांच कश्मीरी और एक स्थानीय महिला शामिल हैं.

भूस्खलन की चपेट में आए तीन मकान

रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ, आईटीबीपी और प्रशासन की टीमों द्वारा चलाया जा रहा है. बारिश बचाव कार्य में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है. एहतियातन अखाड़ा बाजार के दर्जनभर मकान खाली कराए गए हैं.

मलबे में दबे कश्मीरी परिवार के रिश्तेदार अब्दुल ने बताया कि पांच लोग दब गए हैं. एक ने खिड़की से कूदकर जान बचाई, लेकिन बाकी परिवार अंदर ही रह गया. वहीं मकान मालिक राहुल सूद ने कहा कि भूस्खलन से उनका घर भी प्रभावित हुआ और पीछे का मकान पूरी तरह मलबे में समा गया.

Advertisement

स्थानीय महिला राधिका ने बताया कि हादसे के वक्त वह किचन में थीं. छत गिरने से वह घायल हो गईं, लेकिन एनडीआरएफ के जवानों ने उन्हें खिड़की काटकर बाहर निकाला.

हादसे में 10 लोग मलबे में दबे

डीसी कुल्लू तोरुल एस रविश ने कहा कि असुरक्षित मकानों को पहले ही खाली करने को कहा गया था. अब भी सभी से अपील है कि खतरे वाले मकानों से तुरंत बाहर निकलें.

---- समाप्त ----