हरियाणा IPS सुसाइड मामले में सियासत तेज, संदीप वाल्मीकि और रवि सोनू कुंडली ने सरकार पर साधा निशाना

हरियाणा में IPS अधिकारी ADGP Y पूरन कुमार की आत्महत्या ने राजनीतिक और सामाजिक रूप से हलचल मचा दी है. पूर्व मंत्री संदीप वाल्मीकि ने मीडिया के सामने कहा कि उनके और अन्य दलितों के साथ अन्याय हो रहा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है.

संदीप वाल्मीकि ने कहा कि शनिवार सुबह हम सभी सेक्टर 24 में पहुंचेंगे और अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम ईंट से ईंट बजाने की कार्रवाई करेंगे. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि दलितों के साथ अन्याय को सहन नहीं किया जाएगा और इसके लिए वे सड़कों पर उतरेंगे.

पूर्व मंत्री संदीप वाल्मीकि ने सरकार पर साधा निशाना

इसके अलावा रवि सोनू कुंडली ने भी कहा कि इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है. उन्होंने डीजीपी शत्रुजीत कपूर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. दोनों नेताओं का कहना है कि प्रशासन को निष्पक्ष जांच कर दलितों के खिलाफ अन्याय को रोका जाना चाहिए.

Y पूरन कुमार की आत्महत्या पूरे देश को स्तब्ध

वहीं, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जातीय प्रताड़ना और अन्याय से परेशान होकर हरियाणा के IPS अधिकारी Y पूरन कुमार की आत्महत्या पूरे देश को स्तब्ध कर गई है. उन्होंने कहा कि देशभर में दलितों के खिलाफ अत्याचार और हिंसा लगातार बढ़ रही है और यह स्थिति भयावह है.

Advertisement

जातीय प्रताड़ना से परेशान होकर हरियाणा के IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार जी की आत्महत्या से पूरा देश स्तब्ध है। देश भर में दलितों के खिलाफ जिस तरह अन्याय,अत्याचार और हिंसा का सिलसिला चल रहा है, वह भयावह है।



पहले रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि जी की हत्या, फिर मुख्य न्यायाधीश का अपमान… — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) October 10, 2025

यह मामला हरियाणा में दलित अधिकारों, प्रशासनिक जवाबदेही और सामाजिक न्याय पर गंभीर बहस को जन्म दे रहा है. पीड़ित नेताओं ने प्रशासन और सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है और कहा कि अन्यथा वे लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे.

---- समाप्त ----