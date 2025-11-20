रोहतक में हॉरर किलिंग, लव मैरिज करने वाली सपना को घर में घुसकर किया गोलियों से छलनी

हरियाणा के रोहतक में देर रात एक सनसनीखेज हॉरर किलिंग की वारदात हुई है. काहनी गांव में विवाहिता सपना की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसे बचाने आए देवर साहिल को भी हमलावरों ने गोली मार दी. घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव में दहशत फैल गई. गंभीर रूप से घायल साहिल को तुरंत PGI रोहतक के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

और पढ़ें

2022 में सपना ने किया था लव मैरिज

पुलिस के अनुसार, मृतका सपना ने साल 2022 में गांव के ही युवक सूरज से प्रेम विवाह किया था. दोनों एक ही जाति और एक ही गांव के थे, लेकिन परिवार के कुछ सदस्य इस शादी से नाराज बताए जाते हैं. शुरुआती जानकारी के अनुसार, सपना के ससुराल और मायके पक्ष में इस विवाह को लेकर पहले से विवाद चल रहा था और इसकी वजह से परिवार के कुछ लोगों में गहरा रोष था.

घर में घुसकर मारी गोली

वारदात के वक्त सपना का पति सूरज घर पर मौजूद नहीं था. देर रात हथियारबंद हमलावर घर में घुसे और सपना पर सीधा फायरिंग कर दी. गोलीबारी की आवाज सुनकर देवर साहिल उसे बचाने दौड़ा, लेकिन हमलावरों ने उसे भी गोली मार दी. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

Advertisement

सूचना मिलते ही रोहतक पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है. शुरुआती जांच में प्रेम विवाह को लेकर दुश्मनी की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है.

गांव में तनाव

गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनज़र अतिरिक्त बल तैनात किया है. मृतका के परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हमलावरों की पहचान करने के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही इस हॉरर किलिंग का पर्दाफाश किया जाएगा.

---- समाप्त ----