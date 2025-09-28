scorecardresearch
 

पहले पत्थरबाजी, फिर फायरिंग... नूंह में चोरों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला- Video

नूंह जिले में चोरी के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पत्थरबाजी के बाद फायरिंग की गई. जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस हमले का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें पुलिस टीम पर पत्थरबाजी करते हुए देखा जा सकता है.

पुलिस टीम पर पत्थरबाजी करते चोरों के समर्थक. (Photo: Screengrab)
हरियाणा के नूंह जिले के बिछौर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव इंदाना में शनिवार को पुलिस टीम चोरों को पकड़ने गई थी. लेकिन चोरों के समर्थकों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया. इस दौरान पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की गई और बाद में राइफलों से हमला कर दिया गया. जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. वहीं, बचाव के लिए पुलिस टीम ने भी फायरिंग की. पुलिस टीम पर पथराव और हमले का एक वीडियो भी सामने आया है.

पुलिस ने 13 को किया गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार आरोपियों व उनके समर्थकों ने पुलिस पर अवैध हथियारों व राइफलों से जमकर फायरिंग की. पहले आरोपियों और उनके समर्थकों ने पुलिस टीम पर पथराव किया और बाद में राइफल व कट्टों से फायरिंग शुरू कर दी. इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. आत्मरक्षा में पुलिस ने भी करीब 7 से 8 राउंड हवाई फायरिंग की.

यह भी पढ़ें: हरियाणा: नूंह में हिंसा और आगजनी का सामने आया वीडियो, SP ने बताया अब कैसे हैं हालात

घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया. बिछोर पुलिस ने मामले में 30 नामजद और 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं इस मामले में 13 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है. जिनमें तीन महिलाएं भी शामिल हैं.

जानकारी के अनुसार सीआईए तावडू की टीम आरोपी आजाद पुत्र सुबे खां उर्फ सुब्बा, साहिद पुत्र खुर्शीद, शाहरूख पुत्र याकूब व अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए गांव इंदाना में रेड डालने पहुंची थी. आरोपियों पर पंजाब, आंध्र प्रदेश व अन्य जगहों पर मुकदमें दर्ज हैं. जैसे ही पुलिस ने आजाद के घर पर दबिश दी, वैसे ही आरोपी आजाद ने पिस्टल निकालकर पुलिस टीम पर सीधा फायर कर दिया.

गनीमत यह रही कि गोली सिपाही समीर के हाथ को छूकर निकल गई. जिससे वह बाल-बाल बच गए. पुलिस के अनुसार फायरिंग के बाद आजाद मौके से भागने लगा. इस दौरान उसकी पिस्टल मौके पर गिर गई, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया. इसके बाद आजाद ने जोर-जोर से शोर मचाकर आसपास के लोगों को उकसाया. देखते ही देखते बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष वहां इकट्ठा हो गए और पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया.

यह भी पढ़ें: हरियाणा के नूंह में हादसा... एक ही परिवार के चार लोगों की डूबने से कैसे हुई मौत? जांच शुरू

इस दौरान अरसद पुत्र सुबेदार ने जेसीबी मशीन को रास्ते में खड़ा कर पुलिस का रास्ता रोक दिया. पुलिस के मुताबिक खालिद पुत्र सौकत ने राइफल से फायरिंग की जबकि वसीम अकरम पुत्र सौकत ने देशी कट्टे से पुलिस टीम पर सीधा फायर किया. भीड़ ने पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ भी की. हालात बेकाबू होते देख पुलिसकर्मियों ने हवाई फायरिंग की. 

करीब एक घंटे तक पुलिस टीम पर किया पथराव

घटना में तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए. जिन्हें तत्काल सीएचसी पुनहाना में भर्ती कराया गया. बाद में पुलिस ने दबिश देकर चार महिलाओं समेत 13 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि करीब 50-60 लोग पथराव और हमला करने में शामिल थे. मौके से राइफल, देशी कट्टा और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं. फिलहाल गांव में पूरी तरह से शांति बनी हुई है.

आपको बता दें कि पुलिस टीम पर पथराव का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग अपने हाथों में हथियार लिए हैं. जबकि कई अन्य पुलिस टीम पर पथराव कर रहे हैं. बिछौर थाना प्रभारी के मुताबिक करीब 1 घंटे तक आरोपी पुलिस पर पथराव करते रहे. आरोपियों ने उनके ऊपर कई राउंड फायरिंग भी की. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी करीब 7 से 8 राउंड हवाई फायर किए. 

(इनपुट- संजय सिंह)

